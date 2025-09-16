Brasil Antenado amplia sinal da parabólica digital no Pará com acesso gratuito para famílias do CadÚnico

Foto: Reprodução | Famílias de baixa renda de municípios paraenses podem se cadastrar até 12 de outubro para receber gratuitamente a nova parabólica digital em alta definição

Na era dos streamings, a televisão aberta continua presente nos lares brasileiros. Uma pesquisa da Nexus mostra que 46% da população das classes A, B e C ainda assistem com frequência à TV tradicional, reforçando o peso cultural desse hábito. Mas enquanto milhões acompanham futebol, jornal ou novela com boa qualidade de imagem, outras famílias ainda enfrentam o velho problema da TV “chuviscada” ou sem sinal.

Para mudar essa realidade, o programa Brasil Antenado — iniciativa do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel, executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) — está ampliando a cobertura digital no estado do Pará. Nesta fase, famílias inscritas no CadÚnico residentes em *Aveiro, Bannach, Cumaru do Norte, Jacareacanga, Palestina do Pará, Piçarra, Santa Maria das Barreiras e Trairão,* já podem se cadastrar e garantir a instalação gratuita da parabólica digital. O prazo para o agendamento segue até 12 de outubro.

Com o novo equipamento, os beneficiários terão acesso a mais de 100 canais abertos em alta definição (HD), com imagem limpa e som de qualidade. A troca da parabólica tradicional pela digital garante não apenas um salto tecnológico, mas também a preservação de um costume que une gerações diante da telinha.

A TV ainda é hábito cultural

De acordo com o levantamento da Nexus, mesmo com o crescimento dos streamings, apenas 5% dos entrevistados abandonaram a TV tradicional. O consumo é ainda mais forte entre os mais velhos: 61% das pessoas de 61 a 79 anos assistem sempre ou frequentemente, contra 38% dos jovens de 13 a 28 anos. O perfil dos que mais acompanham televisão aberta inclui brasileiros com até o ensino fundamental completo (40%), moradores da classe C (37%) e residentes nas regiões Norte e Centro-Oeste (36%).

Acesso à informação como direito

O Brasil Antenado busca garantir o acesso à informação como direito fundamental, sobretudo em áreas onde o sinal terrestre digital é limitado. Com a substituição das antigas parabólicas, a iniciativa conecta famílias do interior paraense ao que há de mais moderno na transmissão gratuita. Do futebol ao jornal, da novela ao desenho animado, assistir TV em família continua sendo um momento de encontro.

As famílias que se enquadrem nos critérios de seleção e residam nas cidades mencionadas devem procurar os canais de atendimento da EAF: pelo número 0800 729 2404 (ligação e whatsapp) e pelo site www.brasilantenado.org.br.

Fonte: Ascom/Brasil Antenado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/12:52:04

