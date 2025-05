Brasil anuncia plataforma oficial de hospedagem para COP 30 em Belém

Cidade de Belém do Pará capital paraense Baía do Guajará rio orla vista aérea metrópole da amazônia — Foto: Oswaldo Forte – Agência Belém

Sistema reunirá opções de hotéis, imóveis e navios. O serviço depende do inventário de leitos e visa facilitar reservas para participantes do evento.

O governo federal informou nesta terça-feira (20) que definiu a empresa Bnetwork como responsável pela plataforma oficial de hospedagem da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

A plataforma irá reunir, em um único ambiente digital, as vagas disponíveis em hotéis, imóveis particulares e reservas de navios cruzeiros na capital paraense.

Os participantes poderão consultar opções, comparar preços e localizações, além de fazer reservas de forma prática e segura.

Com experiência em grandes eventos internacionais, a Bnetwork já atuou em edições anteriores da COP, como em Dubai (Emirados Árabes) e Baku (Azerbaijão).

Segundo o governo brasileiro, a contratação tem como objetivo facilitar o acesso dos participantes às informações sobre hospedagem durante o evento.

Serviço depende de inventário de hospedagem

A plataforma vai começar a funcionar depois da conclusão do inventário da capacidade de hospedagem de Belém, que está sendo realizado em parceria com governos locais e o setor de turismo.

Segundo o Secretário Extraordinário para a COP30, Valter Correia, a medida representa mais um avanço na preparação da infraestrutura do evento.

“Temos feito um trabalho intensivo para aumentar a oferta de leitos em Belém, com o objetivo de garantir uma COP de excelência. A contratação da plataforma oficial da COP é mais um passo na consolidação de uma logística sólida para a Conferência”, afirmou.

Falta de leitos e altos preços

Belém tem, neste ano, o desafio de abrigar 50 mil visitantes durante a COP 30, número que pode crescer e encostar em 60 mil. Mas, atualmente, toda a região metropolitana da cidade tem 24 mil leitos, o que pressiona setores a buscarem alternativas.

Faltando poucos meses para COP 30, para atender à demanda e suprir o déficit de ao menos 26 mil leitos, são considerados o uso de escolas, reformas de prédios antigos e a criação de hotéis em navios de cruzeiro.

Na corrida imobiliária, sites de hospedagens anunciam alguns imóveis de alto padrão por mais de R$ 2 milhões para 11 dias. Já em hoteis, os preços de diárias seguem a procura do mercado, assim como ocorre em outros eventos, como o réveillon no Rio de Janeiro ou o carnaval na Bahia.

A oito meses da Cop-30, Belém enfrenta o desafio de ampliar a capacidade de hospedagem

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/07:21:37

