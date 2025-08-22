Brasil atropela a Grécia na estreia do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Seleção Brasileira estreia com o pé direito no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: FIVB, Divulgação)

Seleção Brasileira estreou com o pé direito e demonstrou intensidade ao longo de toda a partida

O Brasil deu um show e atropelou a Grécia por 3 sets a 0 na manhã desta sexta-feira (22), em Chiang Mai, na Tailândia, pela estreia do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025. As parciais foram de 25 a 18, 25 a 16 e 25 a 16.

O Brasil iniciou com o pé direito com uma bela apresentação de Kisy, que teve 67% de aproveitamento no ataque e finalizou o set por 25 a 18. Na sequência, mais uma atuação brilhante e tranquila da Seleção Brasileira. A intensidade se repetiu e as brasileiras repetiram o mesmo placar do segundo set: 25 a 16. Gabi Guimarães foi uma das destaques com 18 pontos marcados.

O próximo compromisso do Brasil será contra a França, no domingo (24), às 9h30min. Enquanto isso, a Grécia enfrenta Porto Rico, às 6h.

Como funciona o Mundial de Vôlei Feminino 2025

O Campeonato Mundial é uma das principais competições de Vôlei organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A 20ª edição acontecerá na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro, que sediará as fases preliminares em quatro cidades diferentes.

Bangkok, capital da Tailândia, receberá os jogos dos Grupos A e H; os confrontos dos grupos B e G serão em Phuket; já grupos C e F competirão em Chiang Mai; e por fim, em Nakhon Ratchasima acontecerão as partidas dos grupos D e E.

O torneio terá 14 dias e, partir desta edição, serão 32 participantes, oito a mais que as edições passadas. Além disso, a competição também será realizada semestralmente em vez de quadrienalmente.

Fonte: nsctotal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/15:28:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...