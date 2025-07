Brasil bate Argentina e se mantém na liderança da Liga das Nações masculina de vôlei

Brasil comemora contra a Argentina na VNL — Foto: FIVB

O Brasil começou a terceira semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei com vitória sobre a Argentina por 3 a 1 (25-21, 25-23, 24-26 e 25-18), na madrugada desta quarta-feira (16), em Chiba, no Japão.

Com o resultado, a seleção comandada pelo técnico Bernardinho se manteve na liderança da fase preliminar com 23 pontos.

O clássico sul-americano foi muito disputado desde o início da partida, com brasileiros e argentinos trocando bolas até o 12 a 12 do primeiro set, quando a seleção conseguiu abrir 18 a 13. Muito concentrado, o Brasil não se abateu quando os “hermanos” encostaram no 22 a 20 no placar e conseguiram fechar em 25 a 21, com Judson cravando pelo meio. O maior pontuador do jogo foi Alan, com 20 pontos, sendo 18 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

O jogo

No set inicial, o grande destaque da seleção brasileira foi Honorato, maior pontuador do período com cinco pontos, sendo quatro de ataque e um ace. O segundo set foi mais complicado, com a Argentina aproveitando a baixa concentração inicial dos jogadores brasileiros e, assim, abrindo uma confortável vantagem de 8 a 3 no placar. Forçando muito o saque e com o “bloqueio em dia”, a seleção foi tirando ponto a ponto até buscar o empate em 12 a 12.

A troca de pontos continuou, com a Argentina até mantendo duas bolas de vantagem, mas o Brasil não se desesperou em nenhum momento e conseguiu a virada na reta final do set, fazendo 21 a 20 e abrindo até 23 a 21. Na virada de bolas, a seleção brasileira garantiu o 2 a 0 em sets com a vitória por 25 a 23 no saque na rede de Palonsky.

O levantador Cachopa mostrou grande variedade de jogadas e colocou “todo mundo pra trabalhar”. No fim do segundo set, Honorato, Lukas Bergmann, Alan e Flávio dividiam o posto de maior pontuador do jogo com sete pontos cada um.

No terceiro set, mais um teste para a “paciência” dos jogadores brasileiros, que trocaram pontos com os argentinos o tempo todo, com nenhuma das duas seleções conseguindo abrir boa vantagem no placar. A seleção chegou a estar por uma bola para fechar no 24 a 23, mas acabou levando a virada em 26 a 24.

A Argentina começou o quarto set abrindo 4 a 1, mas a seleção foi ponto a ponto diminuindo a diferença até o empate em 7 a 7 depois de um rally emocionante e polêmico, com os “hermanos” reclamando que a bola brasileira teria sido recuperada por dentro da antena. Depois deste momento, o Brasil aproveitou a sequência de erros dos argentinos para abrir boa vantagem em 15 a 12.

Sem se deixar abater pela “catimba” argentina, que parou a partida o máximo que pode através de pedidos de desafios, o Brasil manteve a vantagem confortável na casa dos quatro pontos até fechar o set e o jogo em 25 a 18 com o ponto de Honorato.

Como fica

Com a vitória, a seleção brasileira chegou aos 23 pontos, se manteve isolada na liderança da fase preliminar e com a classificação para a fase final muito bem encaminhada, abrindo 10 pontos para Cuba, nono lugar e com ainda quatro jogos por fazer (ou seja, no máximo, 12 pontos a conquistar).

A agenda do Brasil, nesta terceira semana da VNL, tem ainda jogos contra Japão, na sexta-feira (18), às 7h20, Turquia, no sábado (19), às 3h30, e Alemanha, no domingo (20), às 2h30. Todos os horários são de Brasília.

