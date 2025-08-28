Brasil chega a 213,4 milhões de habitantes, segundo IBGE

Foto:Reprodução | A população do Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE. São 5,1% pessoas a mais no Brasil em comparação ao Censo 2022.

A população brasileira é estimada em 213.421.037 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (28/08) e publicada no Diário Oficial da União.

O que aconteceu?

A população do Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE. São 5,1% pessoas a mais no Brasil em comparação ao Censo 2022. As Estimativas de População foram divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo instituto. O estado de São Paulo bateu a marca dos 46.081.801 milhões de habitantes, sendo o mais populoso. Já a capital paulista segue como a mais habitantes do Brasil com 11.904.961, segundo estimativas do IBGE.

A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros — 84.698.789. Além de São Paulo, que encabeça a lista, Minas Gerais possui a segunda maior população, com 21.393.441 habitantes, e o Rio de Janeiro completa o pódio com 17.223.547.

O aumento é de 0,39%. Ao somar 213.421.037 habitantes em 2025, a população brasileira cresce em relação aos 212.583.750 estimados em 2024, uma diferença de 837.287 pessoas.

Roraima é o estado que mais cresce, embora tenha a menor população do país. O estado do Norte passa de 716.793 para 738.772 habitantes, um salto de 3,07%. Em seguida aparece Santa Catarina, que vai de 8.058.441 para 8.187.029 habitantes, crescimento de 1,60%. Mato Grosso ocupa a terceira posição, passando de 3.780.479 para 3.836.399 habitantes, um aumento de 1,49%.

Rio, Alagoas e Rio Grande do Sul são os que menos crescem. O Rio de Janeiro passa de 17.219.679 para 17.223.547 habitantes, um aumento de apenas 0,02%. Alagoas aparece em seguida, indo de 3.220.104 para 3.220.848 habitantes, também com 0,02% de crescimento. Já o Rio Grande do Sul varia de 11.229.915 para 11.233.263 habitantes, o que representa 0,03%.

Veja a população por estado no Brasil:

São Paulo — 46.081.801

Minas Gerais — 21.393.441

Rio de Janeiro — 17.223.547

Bahia — 14.870.907

Paraná — 11.890.517

Rio Grande do Sul — 11.233.263

Pernambuco — 9.562.007

Ceará — 9.268.836

Pará — 8.711.196

Santa Catarina — 8.187.029

Goiás — 7.423.629

Maranhão — 7.018.211

Paraíba — 4.164.468

Amazonas — 4.321.616

Espírito Santo — 4.126.854

Mato Grosso — 3.893.659

Rio Grande do Norte — 3.455.236

Piauí — 3.384.547

Mato Grosso do Sul — 2.924.631

Distrito Federal — 2.996.899

Sergipe — 2.299.425

Rondônia — 1.751.950

Tocantins — 1.586.859

Acre — 884.372

Amapá — 806.517

Roraima — 738.772

Brasil (total) — 213.421.037

Para que serve a estimativa

A divulgação das Estimativas da População projeta o número de habitantes de cada estado e município do Brasil. O método para estimativa é através de tendências de crescimento e o uso de dados recentes.

Com as estimativas é possível dimensionar a taxa de crescimento e a distribuição dos habitantes. A partir desses dados, órgãos como o TCU (Tribunal de Contas da União) consegue orientar o repasse de recursos federais e o planejamento de políticas públicas até que um novo Censo seja realizado.

O IBGE utiliza cálculos matemáticos para realizar as estimativas. Para atualizar anualmente o número de habitantes dos municípios, o instituto utiliza base de dados de nascimentos, óbitos, migração, além dos resultados dos últimos censos.

Para grandes projeções, como para a população de todo o Brasil, também são considerados outros fatores. O IBGE analisa fatores demográficos, dados aprofundados de mortalidade e fecundidade e os fluxos migratórios.

