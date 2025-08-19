Brasil conquista 11 medalhas no ‘Oscar do Chocolate’ e Pará fica de fora; veja premiados
(Foto: Reprodução) – Fabricantes nacionais se destacaram na categoria de barras de chocolate ao leite com infusão. Competição reuniu produtores da América Latina e Caribe
Fabricantes brasileiros de chocolate artesanal obtiveram uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze no International Chocolate Awards, competição conhecida como “Oscar do chocolate”. O evento ocorreu na segunda-feira (18) e reuniu produtores da América Latina e Caribe para avaliar chocolates artesanais de diversas categorias.
A marca Miroh! garantiu a única medalha de ouro brasileira com seu “Chocolate ao Leite com Café Blums”, na categoria “Barras de chocolate ao leite com infusão ou aromatizante”. O Brasil se destacou especialmente nesta modalidade entre os participantes latino-americanos e caribenhos.
Os vencedores brasileiros das medalhas de prata foram
Chocolates Mendoa
Pretiosus
Jucolatte
Ju Arleo Chocolates
Chocolates Cacau do Céu
As medalhas de bronze foram conquistadas por
Pretiosus
Miroh! Fabricantes de Chocolate
Chocolates Cacau do Céu
Ju Arleo Chocolates
Nugali
Apesar do bom desempenho brasileiro, chama atenção a ausência de chocolates paraenses entre os premiados, mesmo o Pará sendo o maior produtor de cacau do Brasil.
A cerimônia de premiação aconteceu um dia antes da divulgação oficial dos resultados. Os vencedores desta etapa regional estão automaticamente classificados para a fase mundial do International Chocolate Awards, programada para outubro de 2025, quando competirão com chocolateiros premiados da Europa, América do Norte, Ásia e África.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/15:29:18
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com