Brasil conquista 3º lugar na Copa América de Vôlei feminino 2025

Seleção de novas do Brasil conquista terceiro lugar na Copa América de Vôlei feminina 2025 (Foto: Reprodução, Sportv)

A equipe feminina sub-23 do Brasil conquistou, neste domingo (6), o terceiro lugar da Copa América de Vôlei 2025, no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG). O Brasil fechou a campanha com duas vitórias e duas derrotas, somando seis pontos.

Em primeiro lugar ficou a seleção Argentina, com 12 pontos, seguida pelo Peru, com nove pontos conquistados.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) enviou para a competição a seleção sub-23 brasileira, já que o time principal está disputando a Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025.

Confira as jogadoras convocadas pelo Brasil

Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Heloise Soares

Opostas: Gabi Carneiro e Jaque Schmitz

Ponteiras Maria Clara Andrade, Camilly Salomé, Ana Rudiger e Stephany

Centrais: Adria, Juju, Thays e Livia

Líberos: Lelê e Sophia

Como foram os jogos do Brasil na Copa América de Vôlei feminino 2025

Foram cinco dias de confrontos, entre as seleções do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Venezuela, somando dez jogos ao todo. Pela estreia da competição a Seleção Brasileira venceu o primeiro jogo, por 3 sets a 0, contra a Venezuela. As parciais foram de 25/12, 25/16 e 27/25.

Oposto do Brasil mira em recorde de velocidade na Liga das Nações de Vôlei 2025

Já no segundo confronto o Peru superou as brasileiras, por 3 sets a 1 e com as parciais 25/22, 20/25, 23/25 e 19/25. Sobre o Chile, no terceiro dia de jogos para o Brasil, a equipe venceu as chinelas por 3 a 0, com 25/20, 25/10 e 25/17.

Para conquistar o lugar mais alto do pódio, a Seleção de novas do Brasil precisava vencer, neste domingo (6), por 3 sets a 0 as principais da Argentina. O time ficou em terceiro após perder por 3 a a para as argentinas. As parciais foram de 17/25, 17/25, 25/21 e 15/25

Confira os resultados dos jogos

2 de julho, quarta-feira

Argentina 3 x 0 Peru – 25/13, 25/22 e 25/19

Brasil 3 x 0 Venezuela – 25/12, 25/16 e 27/25

3 de julho, quinta-feira

Argentina 3 x 0 Chile – 25/21, 25/17 e 25/14

Brasil 1 x 3 Peru – 25/22, 20/25, 23/25 e 19/25

4 de julho, sexta-feira

Argentina 3 x 0 Venezuela – 25/11, 25/18 e 25/15

Chile 0 x 3 Peru – 25/18, 25/22 e 25/22

5 de julho, sábado

Peru 3 x 0 Venezuela – 25/15, 25/9 e 25/15

Brasil 3 x 0 Chile – 25/20, 25/10 e 25/17

6 de julho, domingo

Chile 3 x 0 Venezuela – 25/23, 25/22 e 25/14

Brasil x Argentina – 17/25, 17/25, 25/21 e 15/25

O que é e como funciona a Copa América de vôlei

Realizada pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV), a Copa América de Vôlei tem organização da Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB). A edição deste ano marcou o retorno, depois de duas décadas, da Seleção Brasileira ao ginásio Divino Braga, a última vez foi em 2004.

A classificação da competição funciona com pontos corridos, em que as equipes se enfrentam em turno único e quem somar mais pontos garante o título. Ao todo, foram 10 partidas, sendo duas por dia. Os femininos ocorreram entre 2 e 6 de julho.

As seleções masculinas se encontraram entre 25 a 29 de junho, também em Betim. O Brasil venceu todos os jogos, sem perder nenhum set, e conquistou o título de campeão.

