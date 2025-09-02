Brasil emitirá e-Visto gratuito para estrangeiros que participarão da COP30 em Belém
Foto: Reprodução | O chamado e-Visto COP30 tem o objetivo de facilitar a entrada dos representantes dos 198 países signatários da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que devem compor parte do público estimado em 50 mil pessoas no evento.
O governo brasileiro anunciou que vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para estrangeiros que participarão da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima (COP30), marcada para ocorrer de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).
O chamado e-Visto COP30 tem o objetivo de facilitar a entrada dos representantes dos 198 países signatários da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que devem compor parte do público estimado em 50 mil pessoas no evento.
Com a novidade, cidadãos de nacionalidades que necessitam de visto para entrar no Brasil não precisarão mais comparecer pessoalmente a consulados, podendo realizar o processo de forma totalmente digital. Até então, a emissão eletrônica estava disponível apenas para norte-americanos, canadenses e australianos.
“O sistema de vistos eletrônicos para a COP30 reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para sua viagem a Belém”, afirmou o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia.
O desenvolvimento da plataforma ficou sob responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Para o diretor da autarquia, André Agatte, a iniciativa representa um avanço em termos de praticidade e inclusão: “A iniciativa agiliza a emissão dos vistos e ainda promove acessibilidade, aspectos essenciais para um encontro internacional dessa magnitude”.
Como funciona o e-Visto COP30
- A solicitação deve ser feita após a confirmação de credenciamento pela UNFCCC;
- O visto será gratuito e válido até 31 de dezembro de 2025, permitindo múltiplas entradas no país;
- O processo de emissão leva até 10 dias úteis;
- Menores de 18 anos deverão solicitar o visto físico em consulado;
- O documento pode ser apresentado em formato digital ou impresso na chegada ao Brasil.
O prazo máximo para a solicitação é de quatro semanas antes do início da COP30. A recomendação do governo é que os pedidos sejam feitos imediatamente após a confirmação de participação no evento.
Fonte: Estado do Pará Online /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com