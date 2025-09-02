Brasil emitirá e-Visto gratuito para estrangeiros que participarão da COP30 em Belém

Foto: Reprodução | O chamado e-Visto COP30 tem o objetivo de facilitar a entrada dos representantes dos 198 países signatários da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que devem compor parte do público estimado em 50 mil pessoas no evento.

O governo brasileiro anunciou que vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para estrangeiros que participarão da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima (COP30), marcada para ocorrer de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

Com a novidade, cidadãos de nacionalidades que necessitam de visto para entrar no Brasil não precisarão mais comparecer pessoalmente a consulados, podendo realizar o processo de forma totalmente digital. Até então, a emissão eletrônica estava disponível apenas para norte-americanos, canadenses e australianos.

“O sistema de vistos eletrônicos para a COP30 reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para sua viagem a Belém”, afirmou o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia.

O desenvolvimento da plataforma ficou sob responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Para o diretor da autarquia, André Agatte, a iniciativa representa um avanço em termos de praticidade e inclusão: “A iniciativa agiliza a emissão dos vistos e ainda promove acessibilidade, aspectos essenciais para um encontro internacional dessa magnitude”.

Como funciona o e-Visto COP30

A solicitação deve ser feita após a confirmação de credenciamento pela UNFCCC;

O visto será gratuito e válido até 31 de dezembro de 2025 , permitindo múltiplas entradas no país;

, permitindo múltiplas entradas no país; O processo de emissão leva até 10 dias úteis ;

; Menores de 18 anos deverão solicitar o visto físico em consulado;

O documento pode ser apresentado em formato digital ou impresso na chegada ao Brasil.

O prazo máximo para a solicitação é de quatro semanas antes do início da COP30. A recomendação do governo é que os pedidos sejam feitos imediatamente após a confirmação de participação no evento.

