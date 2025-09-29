Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico

Foto: Cris Mattos/CPB | O segundo dia de provas no Mundial de atletismo paralímpico em Nova Déli, na Índia, foi novamente positivo para o Brasil.

Neste domingo (28), o país somou mais seis pódios, com destaque para o ouro de Ricardo Mendonça nos 100 metros classe T37, para atletas com paralisia cerebral.

Com os resultados, o país fechou o dia na liderança do quadro geral da competição, com 10 medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

O tricampeonato mundial de Ricardo Mendonça veio com o tempo de 11s16. Ele foi acompanhado por outro brasileiro no pódio: Christian Gabriel correu em 11s23 e ficou com a prata.

As outras medalhas do Brasil neste domingo foram:

Rayane Soares – prata nos 100m T13 (deficiência visual);

João Matos Cunha – prata nos 400m T72 (petra);

Kesley Teodoro – bronze nos 100m T12 (deficiência visual);

Edileusa dos Santos – bronze nos 400m T72 (petra).

Sobre a atleta paranaense Edileusa, inicialmente ela havia terminado na quarta colocação mas acabou subindo o pódio para o bronze, após a desclassificação da espanhola Judith Vila, por ter invadido a raia ao lado.

