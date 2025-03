Brasil lidera como maior exportador mundial de commodities agropecuárias

(Foto: Reprodução) – A resiliência do produtor brasileiro foi destacada como um fator essencial para esse sucesso, permitindo ao país consolidar sua posição de liderança no comércio global, apesar dos desafios econômicos e ambientais enfrentados.

O Brasil atingiu um marco histórico ao se tornar o maior exportador mundial de commodities agropecuárias, superando os Estados Unidos. De acordo com um estudo realizado pelo Insper, esse feito é atribuído principalmente ao crescimento expressivo na produção de soja, milho e carnes, além da adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis no campo. A resiliência do produtor brasileiro foi destacada como um fator essencial para esse sucesso, permitindo ao país consolidar sua posição de liderança no comércio global, apesar dos desafios econômicos e ambientais enfrentados.

A expansão do mercado internacional também foi determinante para essa ascensão, com a China se consolidando como o principal destino das exportações brasileiras. O país se posiciona estrategicamente no comércio global, não apenas pela eficiência produtiva, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade. Essa combinação de fatores tem impulsionado o agronegócio brasileiro, gerando um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social, tanto no Brasil quanto no cenário global.

O impacto dessa conquista vai além dos números. A produção brasileira de alimentos, fibras e bioenergia contribui significativamente para a segurança alimentar mundial. O Brasil se destaca não apenas na produção de soja e carne, mas também no fornecimento de algodão e na geração de bioenergia, representando mais de 25% da matriz energética nacional – uma participação superior à soma das hidrelétricas do país.

Em um ambiente de instabilidade econômica, com o dólar e os juros futuros em alta, o Brasil continua a demonstrar resiliência. Para muitos, o cenário fiscal e monetário desafiador deveria apontar para uma recessão. Contudo, a economia tem se mantido em expansão.

Esse fenômeno é explicado, em parte, pelo impacto gradual da política monetária. O aumento da taxa Selic, por exemplo, só deve ter um efeito mais forte sobre a economia em 2025, devido à natureza gradual dessa política. O aumento dos juros afeta os custos de empréstimos e altera o comportamento do consumidor e dos investidores, mas esses efeitos se manifestam de maneira mais significativa a médio e longo prazo.

Além disso, a forte correlação entre os preços internacionais das commodities e o desempenho econômico do Brasil também tem desempenhado um papel fundamental. O país, sendo uma economia aberta, experimenta uma relação direta entre as flutuações nos preços das commodities e seu ciclo econômico. Quando os preços das commodities aumentam, o Brasil tende a crescer; quando caem, o país enfrenta dificuldades econômicas. Esse fenômeno foi observado em crises passadas, como a de 2008 e a pandemia de COVID-19, que coincidiu com quedas nos preços globais.

A recuperação recente nos preços das commodities tem contribuído para a manutenção do crescimento econômico no Brasil, adiando temporariamente os riscos de uma crise. No entanto, especialistas alertam que a queda dos preços das commodities poderia acirrar a instabilidade, especialmente sem reformas estruturais que busquem equilibrar a política fiscal e promover o desenvolvimento da oferta.

Como destacado em entrevistas com líderes do setor, o compromisso do produtor rural brasileiro com a vocação do país de alimentar o mundo com sustentabilidade e competitividade segue inabalável. Essa conquista não é apenas um reflexo de números, mas o reconhecimento do esforço contínuo de milhões de brasileiros que contribuem, com dedicação e inovação, para tornar o Brasil um líder mundial na produção de commodities agropecuárias. (Com Pensar Agro)

