Brasil perde para a Argentina e dá adeus à Copa do Mundo sub-17

Já a Argentina buscará o seu primeiro título da Copa do Mundo sub-17. Na semifinal, a equipe enfrentará a Alemanha, que jogou mais cedo com a Espanha e se classificou ao vencer por 1 a 0, com um gol de pênalti de Brunner.

O jogo

Por conta de uma chuva forte antes do início da partida, a bola só foi rolar com 30 minutos de atraso. Mesmo assim, quem levou mais perigo no primeiro tempo foi o Brasil. A melhor chance da equipe veio aos 25 minutos, quando Estevão ficou cara a cara com o goleiro Florentin, mas tocou de cavadinha para fora.

Apesar do bom momento da Seleção, quem foi abrir o placar aos 28 foi a Argentina. Em contra-ataque, Echeverri passou pela marcação brasileira e bateu para o gol livre de marcação. O chute desviou no zagueiro Vitor Reis e encobriu o goleiro Phillipe Gabriel.

No começo da segunda etapa, o Brasil até tentou reagir, mas quem marcou novamente foi a Argentina. Acuna enfiou a bola no meio para Echeverri, que limpou dois defensores e bateu colocado pela direita, tirando de Phillipe Gabriel e anotando o seu segundo aos 12 minutos.

Mesmo com a boa vantagem, a Argentina continuou pressionando um Brasil abalado e conseguiu o terceiro, mais uma vez com Echeverri. O meia recebeu um bom passe em profundidade de Ruberto, driblou o goleiro Phillipe Gabriel e tocou para o gol vazio, garantindo seu hat-trick aos 25 minutos.

Fonte: GAZETA / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/11/2023/14:22:09

