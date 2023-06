Brasil perde para a China na estreia da Liga das Nações Feminina

(Foto:Divulgação/FIVB) – A Seleção Brasileira estreou com derrota na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Na manhã desta quarta-feira (31), a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi superada pela China por 3 a 2 (25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15 a 12).

No set decisivo, o time nacional até liderou o placar na maioria do tempo e chegou na reta final vencendo por 12 a 11. A partir deste momento, as chinesas venceram todos os demais pontos e fecharam a partida com vitória por 15 a 12 na parcial.

Na primeira semana da Liga das Nações, o Brasil não conta com algumas das principais estrelas do elenco, como Thaisa e Gabi. Zé Roberto aproveita o início da competição internacional para dar oportunidade às jovens atletas. Para a partida contra a China, o treinador escalou a equipe com Macris, Kisy, Júlia Bergmann, Ana Cristina. Diana e Carol.

Com alto aproveitamento no ataque, Diana foi um dos destaques do time. Na manhã desta quinta-feira (6), a partir das 6h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Holanda na segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações.

O torneio começou a ser disputado em 2018 em substituição ao Grand Prix de Vôlei. No antigo formato, o Brasil tem 12 medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

Tabela de jogos

1° Fase – Nagoya, Japão

31/05 (quarta-feira) – Brasil 2 x 3 China – 6h (de Brasília)

01/06 (quinta-feira) – Brasil x Holanda – 6h (de Brasília)

03/06 (sábado) – Brasil x República Dominicana – 0h40 (de Brasília)

04/06 (domingo) – Brasil x Croácia – 0h40 (de Brasília)

2° Fase – Brasília, Brasil

14/06 (quarta-feira) – Brasil x Coréia do Sul – 21h (de Brasília)

15/06 (quinta-feira) – Brasil x Sérvia – 21h (de Brasília)

17/06 (sábado) – Brasil x Alemanha – 14h (de Brasília)

18/06 (domingo) – Brasil x Estados Unidos – 10h (de Brasília)

3° Fase: Bangkok, Tailândia

28/06 (quarta-feira) – Brasil x Itália – 10h30 (de Brasília)

29/06 (quinta-feira) – Brasil x Canadá – 7h (de Brasília)

30/06 (sexta-feira) – Brasil x Turquia – 10h30 (de Brasília)

02/07 (domingo) – Tailândia x Brasil – 10h30 (de Brasília)

Fase final – Estados Unidos

12 a 16 de julho

Fonte: CNN /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/05:59:40

