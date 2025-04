Brasil registra 1º caso de paciente infectado por fungo resistente; veja os sintomas

Foto: Reprodução | A informação foi publicada na revista científica Anais Brasileiros de Dermatologia.

O Brasil confirmou o primeiro caso de infecção pelo fungo Trichophyton indotineae, conhecido por sua resistência a tratamentos antifúngicos. O caso foi registrado em Piracicaba (SP), em um paciente brasileiro de 40 anos que mora em Londres, na Inglaterra e havia viajado por diversos países europeus antes de visitar sua família no Brasil. A informação foi publicada na revista científica Anais Brasileiros de Dermatologia.

O Trichophyton indotineae foi identificado pela primeira vez na Índia, mas já circula na Europa, Ásia e América. No entanto, os relatos ainda são escassos devido à subnotificação e à identificação incorreta do patógeno.

Quais os sintomas de infecção causada pelo fungo resistente?

O paciente atendido em Piracicaba apresentava micose persistente na região dos glúteos e pernas, com manchas vermelhas, descamação e coceira, sem resposta aos tratamentos convencionais. A dermatologista Renata Diniz, responsável pelo atendimento, notou a gravidade do caso ao observar a disseminação das lesões e a resistência aos antifúngicos comuns.

Diante da dificuldade em alcançar a cura, a médica consultou o especialista John Verrinder Veasey, coordenador do Departamento de Micologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A suspeita foi confirmada por análises do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da USP, que diagnosticaram o Trichophyton indotineae.

O principal alerta em relação ao Trichophyton indotineae é a resistência ao tratamento.

Apesar de não representar risco direto à vida, o fungo se desenvolve na pele e dificulta a eliminação completa da infecção. O tratamento convencional tem eficácia limitada, pois o fungo retorna após a interrupção do medicamento. Além disso, o uso contínuo de antifúngicos pode trazer efeitos colaterais, tornando o controle ainda mais desafiador.

Qual o tratamento em casos de infecções pelo fungo resistente?

O tratamento envolve uso de antifúngicos específicos, fortalecimento da imunidade do paciente e controle da umidade na área afetada, pois ambientes úmidos favorecem a proliferação do fungo.

Como ocorre a transmissão do fungo resistente?

A transmissão acontece por contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como toalhas e roupas. “Se uma pessoa com o fungo usa uma toalha e outra a utiliza depois, pode ocorrer a transmissão. O mesmo vale para o contato pele com pele”, alerta a dermatologista.

O fungo pode impactar a qualidade de vida do paciente e representar um risco de disseminação, já que ainda não há um tratamento totalmente eficaz.

Como prevenir a infecção do fungo resistente?

A prevenção inclui cuidados rigorosos com a higiene, como evitar o compartilhamento de toalhas e objetos pessoais, especialmente em locais públicos. “É essencial ter atenção redobrada em piscinas, vestiários e ambientes úmidos”, recomenda a especialista.

Além disso, a identificação precoce é fundamental para evitar a disseminação. “Se notar uma mancha vermelha com coceira, procure um dermatologista o quanto antes”, orienta a médica.

