Brasil registra maior fuga de dólares da história em 2025

O Brasil registra a maior fuga de dólares da série histórica em 2025. No 1º trimestre, o saldo do fluxo cambial ficou negativo em US$ 15,8 bilhões. Superou a saída da moeda norte-americana em 2020, ano da pandemia de covid-19. Os dados são do BC(Banco Central). Eis a íntegra do relatório (PDF – 97 kB).

A saída de dólares do país foi a mais intensa da série histórica, iniciada em 1982. No 1º trimestre de 2020, no início da pandemia de covid-19, o fluxo cambial foi negativo em US$ 11,4 bilhões.CLVR

O fluxo cambial é divulgado semanalmente pela autoridade monetária, pelo relatório “Movimento de Câmbio Contratado”. Registra a entrada e saída do dólar no país através da soma dos contratos de compra e venda de moeda estrangeira dos bancos comerciais com o mercado não financeiro.

A saída de dólares foi de US$ 23,1 bilhões no canal financeiros, que inclui dados de remessas de lucros e dividendos ao exterior e outros. O segmento comercial (exportações e importações) teve entrada líquida de US$ 7,3 bilhões.

A fuga da moeda estrangeira é registrada durante o aumento das incertezas e tensões em relação à política dos Estados Unidos de taxação do comercial internacional.

A saída recorde anterior era do 1º trimestre de 1999. Somou US$ 13,7 bilhões no período. Por outro lado, a maior entrada de recursos de janeiro a março foi em 2011, quando totalizou US$ 35,6 bilhões.

Em março, o país registrou a saída de US$ 8,3 bilhões. Também foi a maior retirada de recursos da série histórica, iniciada em 1982. Havia sido de US$ 6,6 bilhões em 2020, o 1º mês da pandemia de covid-19 e responsável pelo recorde anterior.

O Banco Central disse que houve saída de US$ 12,8 bilhões na conta financeira. Na conta comercial, que inclui as exportações e importações, o saldo positivo em US$ 4,5 bilhões.

METODOLOGIA

O levantamento não considera os contratos de câmbio interbancários assim como intervenções e operações externas do Banco Central. A conta comercial exclui os seguintes itens:

exportação de mercadorias;

importação de mercadorias;

operações back-to-back;

encomendas internacionais;

ajustes em transações comerciais;

aquisição de mercadorias entregues no país;

e aquisição de mercadorias entregues no exterior.

Já o segmento financeiro inclui informações de renda, como remessas de lucros e dividendos ou investimentos.

