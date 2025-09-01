Brasil registrou 187 casos de estupro por dia no 1º semestre de 2025

(Foto: Reprodução) – O levantamento mostra que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero de janeiro a junho de 2025, conforme registros de ocorrência.

O Brasil registrou média de quatro registros de feminicídios e 187 de estupro de mulheres por dia no primeiro semestre de 2025, mostra o Mapa Nacional da Violência de Gênero.

Com dados extraídos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e organizados por Instituto Natura e Observatório da Mulher Contra a Violência do Senado, os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (26).

O levantamento mostra que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero de janeiro a junho de 2025, conforme registros de ocorrência. O estado de São Paulo lidera em número absoluto de casos oficiais (128), seguido por Minas Gerais (60), Bahia (52), Rio de Janeiro (49) e Pernambuco (45).

Desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, o país registrou 12.380 vítimas desse tipo de crime, e a média de quatro mortes por dia se repete há cinco anos.

Os registros de estupro contra mulheres têm tendência de queda em 2025, mas se mantêm em patamares altos. Foram 33.999 casos registrados de janeiro a junho deste ano, resultando na média de 187 por dia.

Rondônia registrou a maior taxa do crime no mês de junho, por exemplo, com 16 casos por 100 mil habitantes, seguido por Amapá e Roraima (13). As menores taxas estão no Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Ceará (3).

Em 2024, houve 75.061 registros de estupro, 205 por dia. Nos últimos cinco anos, a média é de 195 estupros notificados diariamente.

Fonte: Agência Patrícia Galvão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/17:21:03

