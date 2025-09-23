Brasil será o país de honra no maior evento de chocolate do mundo

Foto: Reprodução | Salon du Chocolat de Paris faz 30 anos e homenageia o Brasil, com destaque para Pará e Bahia, principais produtores de cacau.

O Brasil será o país homenageado na 30ª edição do Salon du Chocolat, de Paris, um dos mais prestigiados eventos dedicados ao universo do cacau e do chocolate no mundo. A feira acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, na capital francesa, e terá os estados da Bahia e do Pará, os dois maiores produtores de cacau do país, como grandes protagonistas na programação oficial. Durante o Salon acontecerá o Brasil Origem Week Paris.

“É uma honra para o Brasil ser o país homenageado em um evento tão emblemático. Essa é uma oportunidade histórica para mostrar ao mundo a potência e a diversidade do nosso cacau e do nosso chocolate de origem. Vamos representar o país com orgulho, destacando nossas origens, nossos produtores e nossa criatividade”, afirma Marco Lessa, CEO do grupo MVU, empresa responsável pela missão, e chefe da delegação brasileira que estará em Paris.

O Brasil marcará presença com o seu maior stand em 15 participações no Salon du Chocolat: o espaço Cacau no Brasil, em parceria com o Brasil Origem Week e Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) e Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), terá mais de 200 metros quadrados, sendo representado destacadamente pelos estados da Bahia e Pará, que levarão representativas delegações, produtores de cacau e marcas de chocolate de todo o país e outros produtos. No centro do Salon, renomados chefs brasileiros apresentarão uma grande escultura temática feita inteiramente de chocolate, promovendo uma verdadeira imersão nos sabores e na arte do chocolate brasileir

Além da participação no Salon, o país estará representado no Brasil Origem Week Paris, uma iniciativa que reunirá uma seleção de produtos com identidade brasileira, como café, doces, cachaças de alambique, chocolates de origem, artesanato, arte, roupas com design nacional e outros itens representativos da cultura do país. Em 2024, a edição brasileira do Brasil Origem Week foi um sucesso absoluto, com todos os produtos esgotados durante o evento e muitas conexões para negócios futuros.

“O Brasil Origem Week nasceu com o propósito de valorizar e promover o que temos de mais autêntico: os sabores, os saberes e a criatividade brasileira. Levar esse conceito para Paris, dentro do Salon du Chocolat, além de atividades em outros espaços da capital francesa, como a Embaixada do Brasil, é uma forma de mostrar ao mundo que, além do cacau e do chocolate, temos cultura, identidade e inovação de pequenos produtores de várias partes do país”, afirma Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week.

A edição francesa do evento acontece depois do sucesso do Brasil Origem Week Lisboa, no início de setembro. Mais de 30 mil pessoas passaram pelo Pátio da Galé, na Praça do Comércio. A estreia do Brasil Origem Week na capital portuguesa reuniu 80 speakers, 45 expositores, 20 chefs, 10 atrações artísticas e gerou 2 milhões de euros em negócios.

A participação brasileira no Salon du Chocolat, de Paris, é uma realização da MVU Empreendimentos com o apoio dos governos dos estados do Pará e da Bahia, em parceria com a Abicab, Apex, Prefeitura de Ilhéus, Fieb, Sebrae e Embaixada do Brasil na França.

Fonte: AR Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/16:34:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...