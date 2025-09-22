Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Entre os cargos disponíveis estão posições para professores de educação básica, técnicos administrativos, pedagogos e especialistas em educação. (Foto: Freepick)

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

O Brasil está com 25 concursos públicos abertos para a área de educação, oferecendo diversas oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e formação. Os salários variam entre R$ 1.674 e R$ 10.924, dependendo do cargo e da localidade. As vagas estão espalhadas por todo o país, com destaque para estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Maranhão. Entre os cargos disponíveis estão posições para professores de educação básica, técnicos administrativos, pedagogos e especialistas em educação.

Os maiores salários

O concurso da Prefeitura de Cajamar, em São Paulo, oferece a maior remuneração: até R$ 10.924,23 para cargos diversos de nível fundamental, médio e superior, com vagas em regime de cadastro reserva.

Em seguida, o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece salários de até R$ 8.692,32 para técnicos administrativos em educação com 102 vagas oferecidas.

Além disso, a Secretaria de Educação de Beberibe, no Ceará, oferece salários de até R$ 5.534,83 para professores de educação básica, destacando-se como uma das opções mais atraentes para profissionais da área educacional.

Vagas em diferentes instituições

O concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) oferece 12 vagas para cargos diversos, com salários de R$ 4.967,04 e exigência de formação superior.

Já a Secretaria Municipal de Educação de Canoas (RS) abre 436 vagas para uma variedade de cargos, como especialista de educação básica e técnico de educação básica, com salários que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,01.

Além disso, o concurso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) disponibiliza 18 vagas para o cargo de técnico educacional, com remunerações que podem chegar a R$ 4.967,04.

Oportunidades em diversos estados

As vagas nos concursos estão distribuídas por todo o Brasil, abrangendo tanto grandes centros urbanos quanto cidades menores, o que oferece uma ampla gama de opções para candidatos de diversas regiões.

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação de Osasco oferece 146 vagas, com salários que variam de R$ 1.677,87 a R$ 3.999,49.

No Rio Grande do Sul, cidades como Canoas, Chapecó e Xangri-Lá têm vagas para técnicos e professores, com remunerações que podem chegar a R$ 6.652,21.

Já em Minas Gerais, concursos em cidades como Montenegro e Guarujá oferecem salários competitivos e diversas oportunidades de emprego.

Concursos com inscrições até esta segunda (22)

Candidatos interessados em ingressar na área da educação devem ficar atentos: alguns concursos públicos têm inscrições abertas somente até esta segunda-feira, 22 de setembro.

É o caso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Pernambuco, que oferece 2 vagas para técnico administrativo em educação, com salários de até R$ 4.967,04.

Outro destaque é o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), que está com vagas em cadastro reserva para professores com remuneração de R$ 6.427,71 e taxas entre R$ 20 e R$ 58.

Já em Xangri-Lá (RS), o concurso da Secretaria Municipal de Educação oferece 45 vagas mais cadastro reserva, com salários de R$ 3.915 e taxa de inscrição de R$ 200.

Por fim, a Secretaria de Educação de Guarujá (SP) também fecha inscrições neste dia, com 142 vagas mais 509 em cadastro reserva para professores, com salários entre R$ 35,05 e R$ 38,37 por hora/aula.

Principais concursos abertos de educação no Brasil

1. Secretaria Municipal de Educação de Canoas (RS)

Cargos: Especialista de educação básica, professor (várias áreas), técnico de educação básica

Formação: Superior

Vagas: 436

Salário: De R$ 3.073,01 a R$ 6.146,01

Inscrição até: 8 de outubro

Banca: Objetiva Concursos

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Cargos: Técnico-administrativo em educação

Formação: Médio, técnico e superior

Vagas: 102

Salário: De R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32

Inscrição até: 2 de outubro

Banca: Fundatec

3. Secretaria Municipal de Educação de Osasco (SP)

Cargos: Diversos

Formação: Todos os níveis

Vagas: 146

Salário: De R$ 1.677,87 a R$ 3.999,49

Inscrição até: 16 de outubro

Banca: Fundação Vunesp

4. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Cargos: Técnico-administrativo em educação

Formação: Médio e superior

Vagas: 178

Salário: Até R$ 2.639,23 + benefícios

Inscrição até: 29 de setembro

Banca: Instituto AOCP

5. Prefeitura de Chapecó (SC) – Professor

Cargos: Professor

Formação: Médio

Vagas: 162

Salário: De R$ 1.663,05 a R$ 6.652,20

Inscrição até: 6 de outubro

Banca: Fepese

6. Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)

Cargos: Professor

Formação: Superior

Vagas: Cadastro reserva

Salário: R$ 6.427,71

Inscrição até: 22 de setembro

Banca: Instituto Quadrix

7. Secretaria Municipal de Educação de Guarujá (SP)

Cargos: Professor

Formação: Superior

Vagas: 142 + 509 CR

Salário: De R$ 35,05 a R$ 38,37 por hora/aula

Inscrição até: 22 de setembro

Banca: Ibam

8. Universidade Federal de São José del-Rei (UFSJ – MG)

Cargos: Técnico-administrativo em educação

Formação: Superior

Vagas: 10

Salário: Até R$ 4.967,04

Inscrição até: 8 de outubro

Banca: Gestão Concursos

9. Secretaria Municipal de Educação de Birigui (SP)

Cargos: Diversos

Formação: Superior

Vagas: 33 + CR

Salário: Até R$ 9.277,02 + benefícios

Inscrição até: 9 de outubro

Banca: Instituto Access

10. Universidade Federal do ABC (UFABC – SP)

Cargos: Técnico-administrativo em educação

Formação: Médio e superior

Vagas: 45

Salário: De R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04

Inscrição até: 15 de outubro

Banca: Instituto AOCP

