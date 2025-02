Brasil tem alerta para onda de calor em sete estados

Foto: Shutterstock | Onda de calor acontece quando termômetros ficam pelo menos 5 ºC acima da média esperada no período do ano. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Pelo menos sete estados brasileiros estão sob alerta para uma onda de calor até a quinta-feira (20).

Alerta vale para São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Ele entrou em vigor nessa segunda-feira (17). As altas temperaturas são resultados de uma frente fria que entra pelo sul do Brasil e causa um “efeito pré-frontal”, aumentando o calor antes da queda das temperaturas.

Onda de calor acontece quando termômetros ficam pelo menos 5 ºC acima da média esperada no período do ano. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Rio de Janeiro vai ser a metrópole mais quente do mundo pelo segundo dia seguido. Segundo o MetSul, as máximas de 41 ºC registradas nesta segunda-feira (17) na cidade do Rio devem se manter nesta terça.

No estado de São Paulo, temperaturas devem chegar aos 38 ºC. A máxima é esperada na região de Itapeva e do Vale do Ribeira. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta válido até a quarta-feira (19). Na Baixada Santista, os termômetros devem chegar aos 36 ºC e na capital aos 33 ºC.

Calor intenso pode vir acompanhado de chuva. Segundo o MetSul, há risco de chuvas isoladas em forma de temporais de verão, com quedas de raios, vendavais e granizo na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no interior entre o fim da tarde e o começo da noite.

No Rio Grande do Sul, os termômetros chegaram aos 40 ºC na segunda-feira, a máxima esperada para a semana. A partir desta terça, alguns pontos do estado ainda devem ficar acima dos 30 ºC, mas a temperatura deve diminuir.

Esta é a terceira onda de calor no país em 2025, segundo o Inmet. O primeiro alerta do ano aconteceu de 17 a 23 de janeiro e o segundo de 2 a 12 de fevereiro.

O QUE FAZER PARA EVITAR DANOS À SÁUDE

Consumir água constantemente é uma das dicas para evitar a desidratação. A Defesa Civil também orienta que as pessoas façam refeições leves e usem roupas confortáveis.

Evitar atividades físicas das 10h às 16h também é aconselhado. Nesse período, o sol é mais intenso e o risco de insolação aumenta.

Usar filtro solar é importante. Cuidadores de idosos e crianças precisam redobrar a atenção, já que os sintomas da exposição ao sol forte podem ser mais sutis entre este público.

Dor de cabeça, enjoo, vômito, cãibras e confusão mental estão entre os sintomas de exposição ao calor intenso. Em caso de mal-estar, a orientação é procurar atendimento médico.

