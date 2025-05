Brasil tem menor número de nascimentos desde 1976, diz IBGE

Arielly, a primeira bebê de 2025 na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande — Foto: Arquivo pessoal

Mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Em 2023, 39% das mães tinham mais de 30 anos ao dar à luz — em 2003, esse percentual era de 23,9%.

📉Em 2023, o Brasil teve o menor número de nascimentos desde 1976, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

➡️Dados do Registro Civil divulgados nesta sexta-feira (16) mostram que, em 2023, foram registrados 2.518.039 nascimentos no país, um recuo de 0,8% em relação ao registrado em 2022. Foi o quinto recuo consecutivo. Para comparação, em 1976 foram 2.468.667, e, em 1977, 2.566.020.

O IBGE destaca, no entanto, que os dados da década de 1970 podem estar subestimados, devido à maior subnotificação de nascimentos naquela época.

A queda nos nascimentos é multifatorial, explica a pesquisadora do IBGE Klivia Brayner.

“As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Fazendo um link com o Censo e outras pesquisas, vemos a população crescendo em velocidade cada vez menor. O que a gente observa é que as mulheres estão adiando a vontade de ter filhos”.

Outros dados divulgados nesta sexta confirmam essa tendência:

Em 2023, 39% das mães tinham mais de 30 anos ao dar à luz; em 2003, eram 23,9%

Já o número de mães adolescentes caiu de 20,9% em 2003 para 11,8% em 2023.

🌍No entanto, há diferenças regionais:

No Norte, 18,7% dos nascidos ainda são de mães com até 19 anos. O Acre lidera com 21,4%, seguido pelo Amazonas (20,5%).

Já o Distrito Federal tem a maior proporção de mães com 30 anos ou mais: 49,4%. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul e São Paulo, ambos com 44,3%.

VÍDEO: População brasileira vai começar a encolher mais cedo

População brasileira vai começar a encolher daqui a 20 anos, diz IBGE

População brasileira vai começar a encolher daqui a 20 anos, diz IBGE

Segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira vai começar a encolher em 2042. Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041 e, a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070.

No Centro-Oeste, nascimentos ainda crescem

Enquanto o país registra queda nos nascimentos, o Centro-Oeste foi a única região com aumento: 1,1% em 2023. Da mesma forma, foi a única região do país que registrou aumento nos casamentos.

Entre os estados, nove apresentaram crescimento. Os maiores aumentos foram:

Tocantins: 3,4%

Goiás: 2,8%

Roraima: 1,9%

Falta de estrutura obriga mães a buscarem atendimento em outras cidades

🏥O levantamento também mostra que muitas mulheres precisam se deslocar para outros municípios para dar à luz, por falta de estrutura hospitalar onde vivem.

Nas cidades com mais de 500 mil habitantes, 10,2% dos nascimentos ocorreram em unidades de saúde fora do município de residência da mãe. Em algumas cidades, esse índice ultrapassa 70%. Veja os maiores:

Aparecida de Goiânia (GO): 80,8%

Belford Roxo (RJ): 79,5%

Jaboatão dos Guararapes (PE): 74,6%

Mortes caem, mas seguem acima de patamar pós pandemia

Em 2023, foram registrados 450 42116 registros de óbitos em cartórios no Brasil. Isso representa uma queda de 5% em relação a 2022.

“Podemos olhar para as informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), e ver que grande parte da queda no número de óbitos está relacionada ao fim da pandemia. É uma queda muito importante, pois estamos retornando aos patamares pré-pandemia”, disse a pesquisadora Klivia Brayner.

No entanto, o número continua acima do patamar pré-pandemia.

➡️ A maior queda se deu no grupo de idosos de 80 anos ou mais de idade, com -7,9%, o que equivale a uma redução de 38.035 óbitos.

Na contramão, apenas quatro estados registraram aumento nas mortes:

Acre (0,6%),

Mato Grosso (0,6%),

Amapá (1,5%)

Amazonas (2,0%).

Fonte: Paula Paiva Paulo/G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/14:00:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...