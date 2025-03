Brasil vence a Colômbia por 2 x 1 no fim do jogo válido pelas Eliminatórias da Copa, em Brasília

O gol do alívio, marcado pelo atual melhor jogador do mundo, veio em jogada individual de Vini. Ele recebeu na ponta esquerda, balançou contra a marcação e arriscou de fora da área. A bola desviou na cabeça de Lerma e matou o goleiro colombiano.

O empate colombiano, porém, veio ainda na primeira etapa, com Luis Díaz, aos 41 minutos. O atacante do Liverpool, que se tornou carrasco recente da Seleção, acertou chute rasteiro após assistência de James Rodríguez.

O Brasil saiu na frente logo aos 6 minutos de jogo, com Raphinha. O craque do Barcelona converteu bem pênalti sofrido por Vinicius Júnior, em falta de Muñoz.

Com gol de Vinicius Júnior aos 53 minutos do segundo tempo, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, nessa quinta-feira (20), na Arena BRB Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e evitou uma crise.

