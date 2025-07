Brasil vence Bulgária e garante classificação na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

Seleção Brasileira feminina vence Bulgária e garante classificação na VNL 2025 (Foto: Divulgação, FIVB)

Fase final da competição acontece em Lódz, na Polônia

Brasil e Bulgária abriram a terceira e última semana classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025, na madrugada desta quarta-feira (9), em Chiba, no Japão. A Seleção Brasileira superou as búlgaras por 3 sets a 1 e garantiu a classificação à fase final da competição.

Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães soma oito vitórias em nove jogos pela Liga das Nações. No momento, o time ocupa o segundo lugar da tabela de classificação, com 23 pontos conquistados, atrás apenas da Polônia, com 24.

Como foi o confronto Brasil x Bulgária

A Seleção Brasileira comandou o primeiro set desde o começo do confronto, chegando a abrir uma vantagem de nove pontos. Júlia Bergmann fez o ponto que fechou o set em 25 a 21 para o Brasil.

Em termos de pontuação, Gabi e Rosamaria foram destaque neste set, com cinco pontos cada. A maior pontuadora foi a búlgara Aleksandra Milanova, que anotou seis.

Já o segundo set foi mais equilibrado, mas com as brasileiras sempre na liderança do placar. A Seleção do Brasil chegou a abrir 24 a 20 e encaminhar a vitória, porém cometerem erros e a Bulgária conseguiu empatar em 24 a 24.

Com confiança, a seleção búlgara fechou o placar em 29 a 27 e Aleksandra Milanova aumentou a vantagem como maior pontuadora da partida, somando 16 pontos.

As brasileiras voltaram com força e anotaram um placar de 25 a 10 para vencer o terceiro set. Pelo Brasil, Rosamaria assumiu o posto de maior pontuadora, com 15 pontos.

Outro destaque foi o “paredão” Julia Kudiess, que subiu o bloqueio para fechar o placar. A jogadora se isolou como a maior bloqueadora do torneio, ao somar seu 38º ponto pelo fundamento, deixando para trás a sérvia Hena Kurtagic, com 33 pontos.

A Bulgária conseguiu manter o quarto set mais equilibrado, mas as brasileiras mantiveram o bom ritmo final e Gabi fechou o placar em 25 a 19.

Rosamaria foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos, seguida por Julia Bergmann com 16. Gabi e Diana fizeram 11 pontos cada.

A Seleção Brasileira feminina joga na madrugada desta quinta-feira (10), às 3h30min, contra a França, também em Chiba, no Japão. O time também enfrenta a Polônia e o Japão nesta terceira semana.

A equipe de Zé Roberto já garantiu a classificação á fase final, que começa com as quartas de final e acontecerá em Lódz, na Polônia. As classificatórias acabam no próximo domingo (13) e o mata-mata será entre os dias 23 e 27 de julho.

Sobre a Liga das Nações de Vôlei feminino 2025

A VNL Feminina 2025 começou no dia 4 de junho, quarta-feira, e vai até o dia 27 de julho. A competição reúne 18 seleções do mundo inteiro.

Por ser anfitriã das eliminatórias, a seleção polonesa já tem vaga garantida no mata-mata. Caso a Polônia termine entre as 10 piores, apenas as sete melhores jogarão a próxima etapa, que acontecerá entre 23 e 27 de julho.

Além disso, a última semana também definirá a equipe que será rebaixada ao final da edição. Quem estiver em último na tabela de classificação não jogará na próxima VNL e abrirá lugar para outra seleção.

Seleções participantes da Liga das Nações de Vôlei feminino 2025

República Tcheca.

Brasil;

Itália;

Países Baixos;

Alemanha;

China;

Polônia;

Sérvia;

Turquia;

Coreia do Sul;

Estados Unidos;

Tailândia;

Bulgária;

Canadá;

República Dominicana;

Japão;

França;

Bélgica;

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/16:58:56

