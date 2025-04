Brasil vence de virada nos acréscimos e quebra tabu de mais de 10 anos contra os Estados Unidos no futebol feminino

Foto de Rafael Ribeiro/CBF | Seleção sofre gol logo no início, se recupera e chega ao empate ainda no primeiro tempo. Superiores na etapa final, brasileiras conseguem a virada perto do fim e derrubam jejum de mais de uma década. Última vitória tinha sido em 2014.

Depois da derrota no último sábado (5 de abril) por 2 a 0, a seleção brasileira feminina de futebol venceu os Estados Unidos por 2 a 1, em San José (Califórnia), em partida que terminou já na madrugada desta quarta-feira (9) pelo horário de Brasília. Macario (USA) marcou para as americanas logo no início, Kerolin (BRA) empatou ainda no primeiro tempo e Amanda Gutierres (BRA) fez o da virada nos acréscimos do segundo tempo. Gol que colocou fim a um tabu que durava mais de dez anos. A última vitória do Brasil tinha sido em dezembro de 2014, em Brasília.

Arthur Elias promoveu seis mudanças em relação ao time titular do confronto anterior. Com menos de um minuto, um duro golpe. Aos 40 segundos a seleção perde a bola, Thompson (USA) arranca para a área e, após dividida, a bola sobra para a atacante Catarina Macário (USA) – maranhense de nascimento e naturalizada americana – balançar as redes para o 1 a 0.

Os Estados Unidos levaram perigo em mais dois ataques pela esquerda. Aos 19 minutos, Gabi Portilho (BRA) por pouco não empatou, quando foi a vez do Brasil recuperar a bola em vacilo da zaga americana, que terminou em defesa da goleira McGlynn com a ponta dos dedos. Aos 21, Hutton (USA) conseguiu evitar bom lance de Gio (BRA), que tentou limpar da zagueira. Aos 23, o gol. Gio (BRA), novamente, recebe a bola, faz um belo giro e tira duas rivais, acionando Kerolin (BRA) pela esquerda. Sem marcação, ela entrou na área e, de direita, colocou no fundo das redes para o empate em 1 a 1.

Depois do susto no início, a seleção brasileira criava boas oportunidades e se posicionava bem na defesa, evitando que as donas da casa fizessem o segundo gol. Pouco antes do intervalo, Duda Sampaio (BRA) mandou por cima das traves grande chance que teve para a virada, enquanto Cooper (USA) para em boa defesa de Natascha (BRA). Placar inalterado e intervalo.

QUE GO-LA-ÇO! 🥶🥶🥶🥶 GOL DA NOSSA CAMISA 10, GOL DE @kerolinnicolii ISSO É BRASIL! 🇧🇷 🎥 TV Globo pic.twitter.com/VHNNkrbhKN — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 9, 2025

Brasil amplamente superior encontra gol no fim

Na volta do vestiário o Brasil foi protagonista em campo, sem deixar as americanas passarem para a metade de ataque. Gio (BRA) e Gabi Portilho (BRA) desperdiçaram boas oportunidades. Aos 26, Gio (BRA) entrou na pequena área e preferiu o passe a meia altura, para a cabeça de Kerolin (BRA), que é interceptada.

Aos 31 minutos, a primeira descida dos Estados Unidos, sem perigo. Aos 39, Yasmim (BRA) se livrou da marcação e achou Gabi Portilho (BRA) na cara do gol, que acabou carimbando a goleira americana. Foi a melhor chance até então. No lance seguinte, Kerolin (BRA) deixou passar outra grande chance. Aos 41, Yasmim (BRA) colocou falta pelo lado de fora da rede.

O gol era questão de tempo e a virada veio.

Nos acréscimos, aos 49, em bola recuperada no campo de defesa, Jheniffer (BRA) acionou Luany (BRA) bem posicionada pela direita, que cruza para Amanda Gutierres (BRA) – que havia entrado pouco antes no lugar de Gio – marcar: Brasil 2 a 1.

No último lance, Sentnor (USA) mandou por cima das traves de Natascha (BRA). Fim de jogo e vitória brasileira, colocando fim a um tabu de mais de 10 anos sem vitórias sobre as americanas. Desde então foram 10 partidas entre as duas equipes, com 10 triunfos para os Estados Unidos. É também a primeira vez que a seleção feminina vence as atuais campeãs Olímpicas na casa das adversárias.

“É muito gratificante vencer aqui, estava muito engasgado. Não perdemos nenhum duelo no jogo, embaixo, no alto, fico feliz pelo primeiro gol ter saído de mim, mas o coletivo me deixa mais feliz. Hoje é o começo de uma grande virada”, disse Kerolin para a Globo/Sportv após a partida, ainda no gramado.

COMPLETAMENTE DE VIRADAAAAAAAAAAAAAAAAA! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! É COM RAÇA, COM VONTADE, COM O CORAÇÃO! AQUI É O BRASILL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 SENHORA AMANDA GUTIERRES! 🫵🫵🫵🫵🫵🫵🫵🫵🫵 🇺🇸1-2🇧🇷 pic.twitter.com/cKkwDpFMWs — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 9, 2025

