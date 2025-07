Brasil vence e fica a duas vitórias de vaga na Copa do Mundo de basquete

Partida entre Brasil e México pela AmeriCup • Divulgação/FIBA

A Seleção Feminina superou o México por 84 a 61 e avançou à semifinal da AmeriCup.

O Brasil derrotou o México, nesta sexta-feira (4), e se classificou para a fase de semifinal da AmeriCup Feminina de basquete. A equipe comandada pela norte-americana Pokey Chatman superou o adversário pelo placar elástico de 84 a 61.

A ala-pivô Damiris Dantas, que atua na WNBA, foi a cestinha do jogo, com 24 pontos. A pivô Kamilla Cardoso, que também joga na liga norte-americana, se destacou com a marca de 22 pontos, 16 rebotes, dois tocos e uma assistência. Liderando os ataques do time, a armadora Bella Nascimento terminou com 13 pontos, sendo três bolas de três convertidas.

O próximo adversário da Seleção Brasileira na AmeriCup será o vencedor do confronto entre Porto Rico e Argentina. Para se classificar para a Copa do Mundo Feminina de basquete de 2026, o Brasil precisa vencer a competição continental. Caso não consiga levantar a taça, a equipe ainda poderá garantir sua vaga atrás do Torneio Classificatório Pré-Mundial, que ainda não possui data definida.

Do outro lado da chave, Estados Unidos e Canadá avançaram e farão a outra disputa de semifinal. Atual campeão do torneio, O Brasil possui seis títulos da AmeriCup e é o país que mais vezes venceu a competição na história. Na última edição, em 2023, a equipe verde-amarela bateu os Estados Unidos na decisão pelo placar de 69 a 58. Kamilla Cardoso foi eleita a melhor jogadora do evento.

Confira a relação das atletas convocadas pelo Brasil para a AmeriCup

Alana Gonçalo – Corinthians

Aline Moura – Sesi Araraquara

Ayla McDowell – South Carolina Gamecocks-EUA

Bella Nascimento – William & Mary Tribe-EUA

Carina Martins – Sampaio Corrêa

Catarina Ferreira – Oregon State Beavers-EUA

Damiris Dantas – Indiana Fever-EUA

Emanuely Oliveira – Sesi Araraquara

Kamilla Cardoso – Chicago Sky-EUA

Manu Alves – Illinois Fighting Illini-EUA

Thayná Silva – Sampaio Corrêa

Vitória Marcelino – Sesi Araraquara

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/06:55:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...