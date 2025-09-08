Brasil vence Japão e conquista o bronze no Mundial de Vôlei Feminino

Japão x Brasil na disputa do terceiro lugar no Mundial de Vôlei Feminino — Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Equipe de José Roberto Guimarães ganhou por 3 sets a 2.

Um dia depois de cair nas semifinais para a Itália, o Brasil venceu o Japão, na manhã deste domingo (7), e conquistou o bronze no Mundial Feminino de Vôlei.

A equipe de José Roberto Guimarães ganhou por 3 sets a 2 (25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16) a disputa pelo terceiro lugar realizada em Bangkok, na Tailândia.

Com o resultado, as brasileiras chegaram à medalha pela segunda edição consecutiva.

Em 2022, a Seleção Brasileira perdeu a decisão para a Sérvia por 3 a 0 e ficou com a prata.

Apesar de ser bicampeão olímpico, o Brasil nunca foi campeão mundial — foi vice ainda em 1994, 2006 e 2010 e bronze em 2014.

