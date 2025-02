Brasil vence Paraguai com ‘ajudinha’ e vai ao Mundial Sub-20

Pedrinho comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Uruguai, no Sul-Americano Sub-20 | Rafael Ribeiro/CBF

Com vitória por 3 a 1 sobre o Paraguai, a Seleção Brasileira lidera o hexagonal final do Sul-Americano.

A Na segunda etapa, os paraguaios pressionaram e chegaram a assustar, acertando a trave e exigindo boas defesas do goleiro Felipe Longo. No entanto, Alisson garantiu a vitória brasileira ao aproveitar mais uma falha do goleiro adversário nos minutos finais.

Quer saber mais de esportes? Acesse o nosso canal no WhatsApp

Com o resultado, o Brasil assegurou presença no Mundial Sub-20, que será realizado entre 27 de setembro e 19 de outubro. A seleção comandada por Ramon Menezes volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 22h (de Brasília), contra a Argentina, em confronto direto pelo título do Sul-Americano.

Seleção Brasileira garantiu sua classificação para a Copa do Mundo Sub-20 ao vencer o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela. Com nove pontos, o Brasil lidera o hexagonal final do Sul-Americano.

O jogo começou de forma avassaladora para os brasileiros. Com apenas 16 minutos, Gustavo Prado abriu o placar após erro do goleiro Insfrán. Logo depois, Rayan ampliou a vantagem com um chute preciso. O Paraguai reagiu ainda no primeiro tempo, quando Aguayo descontou após cobrança de escanteio.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/07:13:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...