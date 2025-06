Brasil vence Paraguai e confirma vaga na Copa do Mundo de 2026

Foto: Reprodução | No dia do aniversário de Ancelotti, gol de Vini Jr carimba vaga da Seleção Brasileira no próximo mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil derrotou o Paraguai por 1 a 0 e cravou vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

No dia do aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti, em sua estreia no comando da Amarelinha em terras brasileiras, a Seleção segue como a única que esteve presente em todas as edições do Mundial. O pré-jogo contou com um mosaico com a frase “Parabéns, Carletto” para parabenizar o comandante da Seleção.

O jogo

Pressão, velocidade e insistência. Diante dos 46.316 presentes na Neo Química Arena, o Brasil transformou os primeiros 45 minutos em um campo de ataque. Desde o apito inicial, a seleção encurralou o Paraguai com uma marcação alta e agressiva. A saída de bola adversária virou um desafio: chutões para frente, passes precipitados e até lançamentos para a lateral.

A intensidade brasileira apareceu logo aos 11 minutos. Matheus Cunha desceu pela direita e cruzou com precisão. Vini Jr, livre na área, finalizou de primeira, mas isolou. A torcida sentiu o gol próximo. Aos 27′, foi a vez de Martinelli caprichar no cruzamento. Cunha subiu sozinho na pequena área, com o goleiro batido, e cabeceou torto, desperdiçando mais uma chance clara.

O Paraguai teve um respiro por cinco minutos. Entre os 28′ e os 33′, conseguiu trocar passes no campo de ataque. Cáceres recebeu cruzamento e finalizou com perigo, obrigando Alisson a se movimentar. Foi o único momento de instabilidade do Brasil na primeira etapa.

A resposta veio com a mesma arma: pressão na saída. Aos 43′, Cunha aproveitou um vacilo da zaga, tomou a bola na entrada da área e cruzou rasteiro. Vini Jr apareceu bem posicionado e empurrou para o gol.

No segundo tempo, o Brasil seguiu com a melhor postura em campo. Aos 13′, Bruno Guimarães encobriu o goleiro após cruzamento de Vini Jr, mas Cáceres afastou o perigo em cima da linha.

Na sequência do jogo, tiveram poucas jogadas bem trabalhadas de ambos os lados e a partida afunilou até a confirmação da vitória magra.

Assim, como o Brasil não pode ser alcançado pelo time que está momentaneamente na repescagem, que é a Venezuela, a Seleção confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá.

Próximo compromisso do Brasil

Já classificado, o Brasil terá o Chile, em casa, como o próximo compromisso das Eliminatórias, que acontecerá em setembro. Na sequência, longe dos seus domínios, a Seleção encara a Bolívia para encerrar a participação na competição.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/07:51:42

