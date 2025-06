Brasileira leva pedrada na cabeça em Portugal após responder insulto: “Fala baixo, vaca”. (Foto:Reprodução/Threads).

Gabriela Johann foi atingida na cabeça enquanto caminhava por rua movimentada do Porto; agressor teria atirado a pedra da janela de um prédio

A brasileira Gabriela Johann denunciou ter sido vítima de uma agressão violenta na noite da última quarta-feira (25), na cidade do Porto, em Portugal.

Segundo o relato publicado por ela nas redes sociais, um homem atirou uma pedra contra sua cabeça após gritar um insulto da janela de um prédio localizado na Rua de Cedofeita, uma das mais movimentadas da cidade.

“Fala baixo, vaca”, teria gritado o agressor antes de lançar o objeto pesado. Ao retrucar a ofensa, Gabriela foi atingida violentamente e desabou com sangramento intenso. A vítima precisou levar cinco pontos na cabeça e registrou uma queixa-crime na polícia local.

Acompanhada de uma amiga, a brasileira contou que ambas riam e conversavam na rua, por volta das 22h30, quando o ataque ocorreu. A amiga dela, em choque, tropeçou em patinetes elétricos estacionados na calçada e se feriu ao cair.

“Comecei a gritar para que chamassem a polícia e a ambulância. Felizmente, muitas pessoas boas pararam para nos ajudar. Eu não consegui nem digitar no celular”, contou em publicação no Threads.

Gabriela recebeu atendimento de um médico que passava pelo local e, cerca de 10 minutos depois, foi levada por uma ambulância ao hospital, onde passou por uma tomografia, que não apontou lesões internas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recolheu a pedra usada na agressão e investiga o caso como agressão dolosa com potencial lesivo. O processo já foi registrado como uma queixa-crime semipública, o que significa que pode prosseguir judicialmente mesmo sem a necessidade de representação formal em determinadas fases.

Fonte: Brasileira leva pedrada na cabeça em Portugal após responder insulto: “Fala baixo, vaca”. (Reprodução/Threads) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/07:00:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...