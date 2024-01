Brasileiro conhecido por aplicar golpes nos EUA é preso após tentativa de assalto a banco na Flórida

Preso no dia seguinte, João Carlos do Rego teria realizado falsas vendas de casas e terrenos para outros brasileiros da região.

Um brasileiro identificado como João Carlos do Rego, de 43 anos, foi preso após tentar assaltar um banco em Orlando, no estado da Flórida, nos EUA. Segundo a imprensa americana, o homem teria entrado no Truist Bank por volta das 10h30 (horário local) da última quarta-feira, com uma arma. Preso no dia seguinte, João Carlos é conhecido por conta de golpes que teria aplicado em outros brasileiros da região em falsas vendas de casas e terrenos.

Imagens captadas por câmeras de segurança do banco mostram o momento em que o homem entra no banco usando óculos escuros, boné e uma máscara. Ele vai até um dos caixas de atendimento, aponta uma arma para a operadora e mostra um recado, escrito no próprio telefone, em que pede dinheiro, de acordo com informações da emissora WFTV.

Ele teria fugido após funcionários terem se recusado a entregar dinheiro. Ainda segundo o veículo, investigadores conseguiram rastrear o paradeiro de João Carlos com a ajuda das imagens capturadas pelo circuito interno do banco e por uma denúncia enviada à Central Florida Crimeline. Ele foi preso pelo crime de roubo à mão armada.

Golpes em outros brasileiros

Em 2022, a imprensa americana repercutiu casos de golpes aplicados por João Carlos em outros brasileiros na região da Flórida. Segundo o site The Herald News, na época, ele era acusado de estelionato por vender falsas casas e terrenos a compatriotas, e os teria causado prejuízo de aproximadamente 500 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 2 milhões.

Para enganar possíveis compradores, o brasileiro usava fotos e documentos copiados da internet. Ele salvava as imagens que obtinha em sites especializados em leilões e usava descrições de imóveis recuperados por bancos. Assim, convencia pessoas a comprarem imóveis e propriedades.

HELP CATCH A BANK ROBBER: Recognize this man? He walked into Truist Bank on S. John Young Pkwy in Hunter’s Creek around 10:30 this morning (Wed. 1/24), flashed a weapon & showed the teller a note on his phone demanding money. Our detectives urge anyone who might know who he is to… pic.twitter.com/LtV4Qqefn5 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 24, 2024

