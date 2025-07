Brasileiro é preso na Indonésia com mais de três quilos de cocaína

(Foto: Reprodução) – Grupo é acusado de tentar entrar com cocaína e metanfetamina na ilha de Bali; brasileiro pode ser condenado à morte

Um brasileiro, uma sul-africana, uma argentina e um britânico foram presos na Indonésia, acusados de tentar entrar com drogas na ilha turística de Bali, informou a agência antinarcóticos nesta quinta-feira (24).

O brasileiro e a sul-africana, que viajavam separadamente, foram detidos em 13 de julho no aeroporto de Bali e podem ser condenados à pena de morte.

Segundo o chefe da agência local de narcóticos, I Made Sinar Subawa, o brasileiro levava pouco mais de três quilos de cocaína em dois sacos, escondidos na mochila e na mala. Ainda de acordo com ele, o suspeito recebeu instruções para entregar a droga a um homem radicado em Bali.

A sul-africana foi presa no mesmo dia, após desembarcar de um voo vindo de Singapura. Ela carregava quase um quilo de metanfetamina escondido nas roupas. Durante o interrogatório, a mulher teria confessado que recebeu ordens para transportar a droga de Joanesburgo para Bali.

Outro caso envolveu uma argentina, Eleonora Gracia, de 46 anos, presa em março no aeroporto internacional de Bali com mais de 244 gramas de cocaína escondida em um preservativo inserido em sua vagina. Ela foi condenada a sete anos de prisão, segundo decisão da juíza Tenny Erma Suryanthi, de um tribunal da ilha.

A confissão da argentina levou à prisão do britânico Elliot James Shaw, de 50 anos, suspeito de ser o destinatário da droga. Ele foi condenado a cinco anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de 1 bilhão de rúpias (equivalente a US$ 61.386 ou cerca de R$ 340 mil).

A Indonésia possui uma das legislações antidrogas mais severas do mundo, prevendo pena de morte para tráfico. Atualmente, dezenas de pessoas aguardam no corredor da morte, entre elas, uma idosa britânica condenada por tráfico de cocaína.

As últimas execuções por esse tipo de crime ocorreram em 2016, quando um indonésio e três nigerianos foram fuzilados por um pelotão de execução.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/14:45:12

