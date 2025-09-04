Brasileiro está entre os 21 feridos em acidente em Lisboa
O Elevador da Glória, conhecida atração turística em Lisboa, descarrilou na quarta-feira (3). | Reprodução
O consulado do Brasil em Portugal recebeu nesta quinta-feira (4) a informação de que há ao menos um brasileiro entre os feridos no acidente com o funicular da Glória, em Lisboa.
Ele sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido num hospital de Sintra e já foi liberado, de acordo com o consulado.
O Elevador da Glória, conhecida atração turística na capital portuguesa, descarrilou na quarta-feira (3). Segundo o jornal O Público, o acidente foi causado por um cabo de segurança que se rompeu, fazendo com que o funicular se chocasse contra um prédio.
Segundo Margarida Castro Martins, diretora do Serviço de Proteção Civil de Lisboa, além do brasileiro, há cidadãos de mais dez nacionalidades entre os 21 feridos, sete deles em estado grave. Eles são quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadense, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino.
Até agora são 17 mortos no acidente. Apenas um deles foi identificado: o português André Marques. Ele atuava como guarda-freios do funicular. O guarda-freios é o único funcionário desse tipo de veículo. Atua recolhendo bilhetes dos passageiros, abrindo e fechando as portas e acionando os freios em situações de emergência.
