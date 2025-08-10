Brasileiro: Flamengo vence Mirassol e pode levar “título” do primeiro turno

Plata e Léo Ortiz comemoram o segundo gol do Flamengo • Gilvan de Souza/Flamengo

Equipe rubro-negra se mantém na liderança da competição com 40 pontos conquistados.

O Flamengo virou a página da eliminação na Copa do Brasil, no meio de semana, e venceu o Mirassol por 2 a 1 neste sábado (9), no Maracanã.

O duelo da 19ª rodada marca o fim da primeira metade do Brasileiro. Com os três pontos conquistados, o time de Filipe Luis se mantém na liderança com 40 pontos e pode vencer o título simbólico do primeiro turno, a depender dos resultados de Cruzeiro e Palmeiras neste domingo (10).

Mesmo com o revés fora de casa, o Mirassol se mantém na quinta posição da tabela do Brasileiro com 28 pontos.

Os gols do rubro-negro saíram dos pés de Léo Pereira, após assistência de Samuel Lino, e Plata, que recebeu um passe de três dedos de Arrascaeta.

Gabriel, ex-Flamengo, fez o único gol da equipe paulista.

Próximos jogos de Flamengo e Mirassol

O Flamengo terá uma sequência nos próximos dias de três jogos contra o Internacional. Dois pela Libertadores (próximas quartas-feiras) e um pelo Brasileiro (dia 17).

O Mirassol terá outra pedreira na próxima rodada. A equipe do interior recebe o Cruzeiro no dia 18, uma segunda-feira.

