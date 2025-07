Brasileiro morre afogado nos EUA ao resgatar criança que estava à deriva

Foto:Reprodução | Daniel Figueiredo conseguiu colocar a menina “em cima de um dispositivo inflável”, mas depois desapareceu sob a água

O brasileiro Daniel Figueiredo, de 31 anos, morreu afogado no último final de semana após ajudar uma menina de 12 anos no reservatório Silver Lake, em Utah, nos Estados Unidos. Conforme as autoridades, a criança era parente de Figueiredo.

Em nota, o escritório do Xerife do Condado de Utah explicou que, por volta das 19h, a menina estava em uma boia inflável dentro do reservatório, e começou a se afastar da borda rumo ao centro do lago, ficando à deriva. O brasileiro, então, pegou uma prancha de stand up paddle emprestada e remou até a criança para ajudá-la.

Testemunhas teriam visto ambos tentando se equilibrar no stand up, mas os dois acabaram se desequilibrando e caindo na água. Conforme relato do xerife, Daniel Figueiredo conseguiu colocar a menina “em cima de um dispositivo inflável”, mas depois desapareceu sob a água. Os socorristas foram acionados e, depois de duas horas, conseguiram localizar o corpo do brasileiro.

“A busca foi concluída por volta das 21h30 quando o corpo de Daniel Braga Figueiredo foi recuperado do reservatório. Gostaríamos de oferecer novamente nossas condolências à família”, informou a nota.

O reservatório fica localizado na região do American Fork Canyon, um local frequentado para as atividades de pesca, nado e uso de caiaque. Silver Lake Flat também é conhecido por oferecer belas vistas panorâmicas da paisagem local.

Daniel Figueiredo era formado em publicidade e morava nos Estados Unidos. Ele era casado e pai de três filhos, sendo um deles, recém-nascido. A criança nasceu em junho e completou um mês de vida no último dia 7.

Fonte: O Liberal Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/06:47:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...