Brasileiro vence concurso de homem mais bonito do mundo

O engenheiro civil Eduardo Horvath, de 29 anos, conquistou o título de Mister Model International 2024 | ( Foto: Reprodução/ Instagram )

O Mister Model International é um concurso global de beleza masculina que ocorre desde 2013, organizado por diferentes entidades ao longo dos anos entre elas, TIM Management Group. A edição de 2024 foi realizada no Gran Salon Bolivar do Hilton Cartagena Hotel, na Colômbia, com a participação de mais de 24 países e territórios.

No último fim de semana, o engenheiro civil Eduardo Horvath, de 29 anos, conquistou o título de Mister Model International 2024, na Colômbia. A competição reuniu 28 candidatos de várias partes do mundo.

Eduardo é natural de Santos, São Paulo, e trabalha como modelo. Antes da grande final, ele enfrentou etapas preliminares que incluíram entrevistas e desfiles em trajes de banho, gala.

“A gente sonha tanto em conquistar uma coisa, que quando conquista, nem acredita. Parece que tudo é um sonho. Dá até medo de dormir, acordar e perceber que realmente era um sonho”, disse Eduardo. Além do título principal, ele foi reconhecido com outros prêmios, como Mister Amizade, escolhido pelos colegas, e “Best In Social Media” pelo seu desempenho nas redes sociais.

A preparação dos concorrentes é intensa, incluindo cuidados com a forma física, aulas de oratória e estudos de idiomas como inglês e espanhol. O concurso não só avalia a beleza física, mas também a desenvoltura, a presença e a capacidade de comunicação dos participantes.

A disputa contou também com a participação de outro brasileiro, Allan Nux de 34 anos, que representou Fernando de Noronha. Ele foi eleito o Mister de melhor corpo.

