Brasileiros no Mundial: Palmeiras e Fluminense voltam a campo hoje de olho em vaga na semi

Fluminense e Palmeiras enfrentam Al-Hilal e Chelsea, respectivamente, pelas quartas de final do Mundial de Clubes Fotos de MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Time de Renato Gaúcho encara o Al-Hilal a partir das 16h; já os comandados de Abel Ferreira jogam contra o Chelsea às 22h.

Palmeiras e Fluminense fizeram história e são os únicos representantes do Brasil no Mundial de Clubes da Fifa. Nesta sexta-feira (4), os brasileiros entram em campo pelas quartas de final querendo avançar na competição e quem sabe chegar a grande final.

Vale lembrar que com a classificação nas quartas, Palmeiras e Flu já garantiram o maior prêmio possível que pode ser conquistado por uma equipe do país. Até o momento, as equipes já somaram R$ 217,5 milhões aos cofres e podem tornar esta campanha ainda mais histórica.

O Fluminense vai encarar o Al-Hilal após eliminar a Inter de Milão nas oitavas de final. O time de Renato Gaúcho superou os favoritos com um placar de 2 a 0. Já os sauditas venceram o Manchester City por 4 a 3.

Com campanhas parecidas, cada um com duas vitórias e dois empates, os clubes disputam uma vaga na semifinal e garantem a presença de ao menos um time não europeu entre os quatro melhores do torneio.

A partida acontece às 16h no estádio Camping World em Orlando, nos Estados Unidos.

Já o Palmeiras enfrenta o Chelsea hoje às 22h na Filadélfia, no Lincoln Financial Field. O jogo marca uma revanche entre o clube brasileiro e os ingleses depois da final do Mundial em 2022. Na ocasião, o Chelsea venceu o Palmeiras na prorrogação pelo placar de 2 a 1.

Os outros dois confrontos, que não incluem brasileiros, acontecem neste sábado (5). Paris Saint-Germain e Bayern de Munique disputam uma vaga na semifinal do Mundial, em uma reedição da Liga dos Campeões de 2020 — os alemães venceram na ocasião. O jogo está marcado para às 13h no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

Por último, Borussia Dortmund e Real Madrid jogam no MetLife, em Nova Jersey, a partir das 17h. A partida perde um elemento curioso. Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude, está suspenso e não poderá enfrentar o irmão mais velho, meia do Real.

