Brasileiros são resgatados após ficarem presos por nevasca no Chile

Autoridades chilenas informaram que todos os turistas — entre eles 19 brasileiros — que ficaram presos na região de San Pedro de Atacama devido a uma forte nevasca foram resgatados com sucesso nesta quinta-feira (26). O grupo estava na Rota CH-27, próximo à fronteira com a Bolívia, onde a neve acumulada chegou a cerca de 60 cm, e a temperatura caiu para -7 °C.

Segundo informações divulgadas pela polícia chilena em publicação na rede social X, a operação de resgate durou mais de 12 horas e envolveu equipes do Exército, dos Bombeiros, dos Carabineros e do Comitê Comunal para Gestão de Riscos de Desastres (COGRID). As equipes conseguiram chegar até o quilômetro 87 da estrada, onde os veículos com os turistas estavam parados.

Os resgatados foram levados até um posto de controle fronteiriço, onde receberam atendimento médico, e em seguida, encaminhados para a cidade de San Pedro de Atacama. Ninguém ficou gravemente ferido. O grupo era formado por pessoas com idades entre 13 e 79 anos.

As autoridades reforçaram o alerta para que motoristas evitem trafegar por rotas de alta altitude no país durante o inverno.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/09:47:53

