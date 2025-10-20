Brasileiros se destacam com grande vitórias no UFC Canadá
UFC Vancouver: Brendan Allen brilha com nocaute técnico e brasileiros se destacam em grande evento no Canadá | Divulgação
UFC Vancouver teve grandes lutas e vitórias brasileiras. Brendan Allen brilha com nocaute técnico, enquanto Mike Malott entra no Top 15. Confira os resultados!
OUFC Vancouver, realizado neste sábado (18), no Canadá, foi marcado por grandes atuações, nocautes impressionantes e vitórias importantes para os brasileiros. Na luta principal, Brendan Allen superou o holandês Reinier de Ridder por nocaute técnico no 4° round, consolidando sua posição entre os melhores do peso-médio (84 kg) do UFC.
Atual número 9 do ranking, Brendan Allen mostrou força, técnica e preparo físico para virar uma luta que começou complicada. Após sofrer no primeiro round com o jogo de chão do holandês, o norte-americano se recuperou, dominou o duelo no solo e impôs um forte ground and pound.
No intervalo entre o 4° e 5° rounds, de Ridder desistiu do combate, decretando o triunfo de Allen por nocaute técnico (interrupção médica). Essa foi a segunda vitória consecutiva do norte-americano, que agora se aproxima de uma possível disputa de cinturão contra Khamzat Chimaev.
“Estou pronto para quem vier. Quero o cinturão em breve”, declarou Allen após o combate.
Mike Malott vence Kevin Holland e entra na mira do Top 15
Na co-luta principal do UFC Vancouver, o canadense Mike Malott venceu o veterano Kevin Holland por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).O lutador da casa controlou bem a distância e garantiu a terceira vitória seguida, entrando na mira do Top 15 dos meio-médios (77 kg).
Brasileiros brilham no card preliminar
O Brasil teve excelente desempenho no UFC Vancouver, com três vitórias no card preliminar:
- 🐺 Bruno “Bulldog” Silva finalizou Hyun Sung Park com um mata-leão no 3° round.
- 💥 Djorden Santos derrotou Danny Barlow por decisão unânime, conquistando sua primeira vitória no UFC.
- 🥋 Stephanie Luciano finalizou Ravena Oliveira no duelo entre brasileiras, também com um mata-leão no 3° round.
As vitórias mantêm o bom momento dos atletas brasileiros no cenário internacional do MMA.
Destaques internacionais do UFC Vancouver
Além das vitórias brasileiras, o evento teve outros grandes momentos:
- 🇫🇷 Manon Fiorot nocauteou Jasmine Jasudavicius em apenas 1 minuto de luta e se recoloca na disputa pelo cinturão peso-mosca.
- 🇨🇦 Charles Jourdain finalizou Davey Grant no 1° round e fez a Rogers Arena explodir.
- 🇨🇦 Kyle Nelson superou Matt Frevola por decisão unânime.
- 🇳🇱 Yousri Belgaroui, parceiro de treinos de Alex “Poatan” Pereira, estreou com vitória por nocaute técnico sobre Azamat Bekoev.
Resultados completos do UFC Vancouver
🏆 Card Principal
- Brendan Allen venceu Reinier de Ridder por nocaute técnico (R4)
- Mike Malott venceu Kevin Holland por decisão unânime
- Aiemann Zahabi venceu Marlon Vera por decisão dividida
- Manon Fiorot venceu Jasmine Jasudavicius por nocaute técnico (R1)
- Charles Jourdain venceu Davey Grant por finalização (guilhotina) (R1)
- Kyle Nelson venceu Matt Frevola por decisão unânime
💥 Card Preliminar
- Drew Dober venceu Kyle Prepolec por nocaute técnico (R3)
- Aoriqileng venceu Cody Gibson por nocaute (R1)
- Bruno “Bulldog” Silva venceu Hyun Sung Park por finalização (mata-leão) (R3)
- Djorden Santos venceu Danny Barlow por decisão unânime
- Stephanie Luciano venceu Ravena Oliveira por finalização (mata-leão) (R3)
- Yousri Belgaroui venceu Azamat Bekoev por nocaute técnico (R3)
- Melissa Croden venceu Tainara Lisboa por nocaute técnico (R3)
