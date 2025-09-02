CarbonARA – Brazil traz novos equipamentos à Ufopa para monitorar queimadas

(Foto: Ascom/Ufopa) – Pesquisa internacional foca no carbono e nos efeitos do fogo na Amazônia.

Equipamentos que serão utilizados no monitoramento de emissão de queimadas já chegaram à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém (PA). Ao todo, serão mais de três toneladas, avaliadas em cerca de 30 milhões de reais. Os equipamentos fazem parte do projeto CarbonARA-Brazil, iniciativa científica internacional coordenada pelo King’s College London, com financiamento da Agência Espacial Europeia (ESA).

Com duração prevista de dois anos, o projeto é formado por um consórcio de instituições, nacionais e internacionais, que tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os fluxos de carbono, os impactos das queimadas e o papel da Amazônia no balanço climático global, por meio da aplicação de tecnologias avançadas de sensoriamento terrestre, aéreo e orbital.

Fonte: Ascom/Ufopa /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/15:36:40

