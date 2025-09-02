CarbonARA – Brazil traz novos equipamentos à Ufopa para monitorar queimadas
(Foto: Ascom/Ufopa) – Pesquisa internacional foca no carbono e nos efeitos do fogo na Amazônia.
Equipamentos que serão utilizados no monitoramento de emissão de queimadas já chegaram à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém (PA). Ao todo, serão mais de três toneladas, avaliadas em cerca de 30 milhões de reais. Os equipamentos fazem parte do projeto CarbonARA-Brazil, iniciativa científica internacional coordenada pelo King’s College London, com financiamento da Agência Espacial Europeia (ESA).
Com duração prevista de dois anos, o projeto é formado por um consórcio de instituições, nacionais e internacionais, que tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os fluxos de carbono, os impactos das queimadas e o papel da Amazônia no balanço climático global, por meio da aplicação de tecnologias avançadas de sensoriamento terrestre, aéreo e orbital.
Fonte: Ascom/Ufopa /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/15:36:40
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com