Briga em bar termina com dois homens mortos em Canaã dos Carajás

Foto:Reprodução | Jhones Barroso e Francisco de Carvalho Vidal foram encontrados mortos após confusão no estabelecimento

Dois homens foram assassinados na noite do último sábado (26) após uma confusão em um bar no bairro Flor de Liz, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará como duplo homicídio.

De acordo com as primeiras informações, a briga teria envolvido o proprietário do estabelecimento e as duas vítimas. A confusão começou dentro do bar e terminou de forma trágica. Um dos homens foi encontrado morto no interior do local, enquanto o outro foi localizado sem vida do lado de fora, na rua.

As vítimas foram identificadas como Jhones Barroso e Francisco de Carvalho Vidal. Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a discussão que levou às mortes. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e submetidos a exames necroscópicos. As investigações seguem em andamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Canaã dos Carajás estão atuando para identificar e localizar os envolvidos no crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou a corporação.

