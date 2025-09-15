Briga em bar termina com uma mulher esfaqueada e outra presa no sul do Pará

(Foto: Ilustração) – O caso foi registrado na madrugada desse domingo (14), na Rua Tiradentes

Na madrugada desse domingo (14), uma mulher identificada como Deusilene foi presa em flagrante pela Polícia Militar sob a acusação de tentativa de homicídio em Água Azul do Norte, no sul do Pará.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, Deusilene teria se envolvido em uma discussão dentro de um bar localizado na Rua Tiradentes e, durante a briga, atacou a jovem Caroline com um golpe de faca na região do abdômen.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Água Azul do Norte. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dela. Após a agressão, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a suspeita ainda consumindo bebida alcoólica no local do crime.

Deusilene recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/13:52:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...