Briga em bar termina em esfaqueamento e morte

(Foto: Reprodução)- Uma briga em um bar terminou com morte, na madrugada deste domingo (10), na cidade de Parauapebas, sudeste paraense. A polícia faz buscas para prender o criminoso.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, o homicídio foi cometido por volta das 3h30 em um bar na Rua Divino Adão, no bairro Parque São Luís. O suspeito do crime foi identificado como Flávio Silva de Araújo.

Segundo a Polícia Civil, Flávio se desentendeu com a vítima – Antônio Mendes da Silva Filho – e o esfaqueou. Antônio foi atingido na região do peito e do pescoço, morrendo no local.

Por:DOL – Autor: Com informações do portal Correio de Carajás -domingo, 10/11/2019, 10:13

