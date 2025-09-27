Briga em família termina com genro morto pelo sogro em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A madrugada deste sábado (27) foi marcada por uma tragédia familiar em Novo Progresso. Por volta de 1h15, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência na Travessa Belém, no bairro Jardim Europa.

Ao chegar, os policiais se depararam com uma cena de violência: uma mulher, ensanguentada, pedia ajuda na rua. Ela se identificou como Adriana d. S. S. e contou que o próprio pai, Francisco A. S., havia esfaqueado seu companheiro, Francisco G. G. d. R., durante uma discussão.

Segundo Adriana, todos estavam bebendo desde a tarde anterior no quintal da residência. Em determinado momento, uma briga começou e terminou com o golpe fatal. Adriana sofreu ferimentos na perna e sua mãe, esposa do agressor, também ficou ferida ao tentar intervir.

O SAMU foi acionado, mas apenas pôde constatar a morte de Francisco. As vítimas feridas foram levadas ao Hospital Municipal.

O acusado fugiu do local antes da chegada da polícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Ascom 46° BPM/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/11:09:46

