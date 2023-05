Briga em salão de igreja termina com garoto morto em MT

(Foto:Reprodução) – O adolescente Kaique Firme da Silva, de 17 anos, foi morto a facadas durante uma briga no barracão de festas de uma igreja localizada no município de Rondolândia (202 km de Cuiabá), na noite deste domingo (28).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime foi comunicado por populares que relataram que havia uma vítima com ferimentos provocados por canivete ou faca caída no local. O menor foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde na região. Mais tarde, acabou morrendo durante o trajeto para um hospital no município de Cacoal (Rondônia).

Kaique teria aproximadamente um total de seis perfurações, ambas distribuídas no tórax, abdômen e membro superior.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, um suspeito do crime foi visto fugindo sentido Linha 7. Guarnições foram enviadas para a localidade, mas não localizaram o possível criminoso. O caso foi entregue à Polícia Civil

