Briga entre alunos na escola termina com adolescente esfaqueado em Novo Progresso-PA

Uma briga entre uma aluna e um aluno da escola estadual, por pouco não acabou em tragédia, em Novo Progresso.

Conforme informação da polícia, que atendeu a ocorrência, houve uma briga entre dois adolescentes, momento que ha adolescente foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu para cima do adolescente desferindo várias facadas, atingindo braço e as costas do aluno. O aluno foi socorrido de imediato levado ao Hospital Municipal, o ferimento não foi profundo, ele passa bem, não tem risco de morte.

Segundo a PM o ato é isolado e no local tem polícias militar permanente que fazem revistas e segurança na escola.

A adolescente foi detida até chegada do Conselho Tutelar, encaminhada para Delegacia de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos.

O Jornal Folha do Progresso apurou que, embora a briga tenha ocorrido na escola Waldemar Lindemayer, localizada nas proximidades do Lago Municipal, no bairro Cristo Rei, não se trata de invasão a escola, os dois envolvidos estavam em período escolar quando houve a agressão.

Apurado pelo Jornal Folha do Progresso, que a adolescente discutiu com aluno e levou um tapa na cara, antes de ter pego a faca e furado o aluno.

O depoimento dos envolvidos para a causa da violência ainda não foram divulgadas, como se trata de adolescentes, o caso corre em segredo de justiça.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou, que a direção da escola, prestou atendimento a vítima, onde a jovem foi prontamente socorrida pela direção da unidade escolar, que fez a chamada dos pais/responsáveis, preenchimento de ata e registro de Boletim de Ocorrência, bem como aplicação do Regimento Escolar.

Veja a nota da Escola

