Briga entre China e EUA pode beneficiar agronegócio no Pará

Pará possui os melhores preços da carne e o menor preço do grão | (Pedro Guerreiro/ Ag.Pará)

Análise do impacto da guerra comercial entre EUA e China no agronegócio do Pará, destacando oportunidades de exportação e vantagens competitivas..

Em cerca de duas semanas poderá ser feita uma análise econômica mais clara de como o Pará pode ser beneficiado com a guerra comercial que vem sendo travada entre Estados Unidos e China na área do agronegócio, aumentando suas exportações em vários segmentos.

“Esse é um processo complexo que não gera fatos imediatos, tendo em vista que quem comanda as bolsas e a comercialização é o centro-sul do país. Como eles têm o maior mercado, o melhor volume de negócios, os reflexos nos outros estados acabam ficando um pouco para depois”, esclarece Guilherme Minssen, zootecnista da Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa).

Ele lembra que o Pará possui os melhores preços da carne, e o menor preço do grão. “Nós temos boa logística e esperamos que daqui a uns 15 dias, no máximo, possamos ter um novo reflexo sobre isso, principalmente sobre os produtos em grãos, pois temos uma boa produção que é boa parte exportada; além da carne. Apenas um terço da carne produzida no Pará fica aqui no Estado. O resto tudo vai para fora. A carne paraense hoje é a mais barata do Brasil e a do Brasil mais barata no planeta”.

Segundo o representante da Faepa, o Pará está muito bem no mercado mundial mas o reflexo dessa disputa não acorre direto no mercado paraense. O presidente Donald Trump impôs uma taxa de 34% para produtos do país asiático importados pelos EUA. A China decidiu adotar a mesma tarifa contra produtos americanos. Ontem, em retaliação à postura chinesa, o presidente dos EUA decidiu impor novas tarifas, agora de 104%, aos produtos chineses que entram em território americano.

Guilherme Minssen ressalta que a China vai lutar contra as tarifas de Donald Trump e o Brasil pode ter vantagem nesta guerra de gigantes. “Os produtos do agronegócio brasileiro são mais baratos e de melhor qualidade, tendo um grande leque de ofertas entre grãos, frutos, carnes e biocombustíveis, entre outros. Temos as proteínas nobres das melhores carnes com produção regular e ambientalmente bem resolvidas e temos a logística em diferentes portos do país”, destaca.

