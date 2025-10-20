Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

Um homem identificado como Gerson Coelho Nunes, de 30 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. O principal suspeito do crime é o irmão da vítima, Geferson Coelho Nunes, que foi preso em flagrante durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

De acordo com informações da Delegacia de Nova Esperança do Piriá, o crime ocorreu por volta de 1h30, após uma discussão entre os irmãos durante um momento de confraternização. Gerson estava ingerindo bebida alcoólica em companhia de Geferson e de um terceiro homem identificado apenas como “Zezinho”, irmão da esposa da vítima.

Testemunhos colhidos pela Polícia Civil indicam que, após o desentendimento, Geferson teria deixado o local e retornado armado, imobilizando o irmão e disparando contra ele a queima-roupa, com o tiro atingindo a região da face. A vítima morreu ainda no local.

As equipes policiais isolaram a área e acionaram a Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Durante as diligências, os agentes receberam a informação de que o suspeito teria passado na casa da ex-esposa, Maria Tamires de Pardo da Silva, e a levado para uma comunidade rural chamada Resplendor.

Com apoio da Polícia Militar, foi montado um cerco na região. Geferson foi localizado e preso na residência de Tayane Ricardo, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá, onde permanece à disposição da Justiça. A motivação exata do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Fonte: O Liberal e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/12:00:02

