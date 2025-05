“Briga” entre onça e sucuri viraliza na web

A cena extraordinária aconteceu às margens de um rio pantaneiro. Uma onça-pintada caminha tranquila pelo barranco quando detecta a presença de uma sucuri escondida nos galhos de uma árvore. | Reprodução / Instagram

Confronto entre dois dos predadores mais letais do pantanal impressionou milhares de pessoas nas redes sociais.

O pantanal é um dos biomas brasileiros com a maior diversidade de fauna e flora, sendo alvo constante de campanhas de preservação justamente por ser a casa de diversas espécies típicas do nosso país.

Não é raro, porém, ver confrontos entre grandes predadores na região, seja por sobrevivência ou por disputa de território, como o duelo flagrado em um vídeo impressionante. Nele, uma onça-pintada e uma sucuri lutam entre si, em um momento que viralizou na internet nos últimos dias.

A cena extraordinária aconteceu às margens de um rio pantaneiro. Uma onça-pintada caminha tranquila pelo barranco quando detecta a presença de uma sucuri escondida nos galhos de uma árvore. O felino para, observa atentamente e fareja o ar com cautela.

De repente, a serpente perde o equilíbrio e cai bem na frente da onça. O impacto desperta imediatamente o instinto de caça do predador felino.

A onça-pintada avança rapidamente sobre a sucuri e tenta aplicar sua famosa mordida. Com mandíbulas capazes de exercer força de até 700 kg por centímetro quadrado, o felino representa uma ameaça real para qualquer presa.

A sucuri, porém, reage com velocidade. A serpente se enrola defensivamente e contra-ataca com um bote certeiro. O confronto se torna intenso: a onça esturra alto enquanto a cobra resiste bravamente.

Após alguns segundos de luta feroz, a sucuri consegue se desvencilhar do ataque. A serpente usa sua agilidade natural e escapa rapidamente para a mata fechada, encerrando o embate de forma surpreendente.

Veja:

O momento foi compartilhado no perfil da pantaneira Lyessa Scarlet, especialista em registrar cenas do pantanal, e capturado pela guia ambiental Duda Falcão.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações Pantanal Blog e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/10:24:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...