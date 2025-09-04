Briga entre Pai e Filha vai parar na Delegacia, em Santarém

Priscila Ramos Maduro, de 32 anos, diz ter sido agredida pelo pai. -(Foto:Reprodução/SOS Santarém) –

Na noite de quarta-feira (3), pai e filha foram levados para a Delegacia de Polícia Civil após um desentendimento no bairro Uruará, zona leste de Santarém. Priscila Ramos Maduro, de 32 anos, diz ter sido agredida pelo pai.

Em depoimento, ela conta que a confusão indicou após ligar uma lâmpada. O pai supostamente teria desligado a geladeira o dia inteiro, para a impedir de tomar água gelada. Ele, por sua vez, afirma que a filha é problemática.

Estezio Vinhote Maduro, de 63 anos, diz que a filha quebrou uma medida protetiva, que ela não ajuda a pagar as despesas de casa e ainda já fez diversas ameaças de morte. “Tenho medo dela me furar enquanto eu tiver dormindo”, contou.

