VÍDEO: Briga entre torcedores do Lanús deixa PM ferido e atrasa início do segundo tempo em partida contra o Fluminense

Briga entre torcedores do Lanús deixa PM ferido e atrasa início do segundo tempo em partida contra o Fluminense — Foto: Reprodução / Redes sociais

A confusão aconteceu no intervalo e atrasou o início do segundo tempo da partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Um torcedor foi detido e um policial militar ficou ferido durante uma briga generalizada entre torcedores do Lanús, no setor visitante do Maracanã, nesta terça-feira (23). A confusão aconteceu no intervalo e atrasou o início do segundo tempo da partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O atraso durou cerca de 20 minutos. Os jogadores voltaram ao campo, mas não puderam começar o segundo tempo por causa da briga. Imagens feitas por testemunhas mostram confrontos na arquibancada e nos corredores do estádio.

Em nota, a Polícia Militar disse que os agentes precisaram intervir em uma briga entre torcedores, no espaço destinado aos torcedores da equipe visitante. Segundo a PM, cadeiras do estádio foram vandalizadas, sendo necessário o uso de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo para o “restabelecimento da ordem”.

Na ação, um dos policiais foi agredido e um torcedor levado ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/07:00:00

