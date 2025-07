Briga generalizada é registrada em frente a estabelecimento em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Festas descontroladas e brigas constantes transformam noites em pesadelos para moradores.

A noite de sábado (19) foi marcada por mais um episódio lamentável: uma briga generalizada entre homens em frente a um estabelecimento comercial. Apesar da tentativa dos seguranças de conter a confusão, a pancadaria seguiu desenfreada, diante de uma plateia assustada.

Esse não é um caso isolado. O que se vê em Novo Progresso é um cenário repetitivo: caixas de som ligadas em alto volume, bebida alcoólica à vontade e cenas de violência espalhadas pelas redes sociais.

O medo se tornou rotina. Famílias têm evitado sair de casa após o anoitecer, temendo se deparar com tumultos e confrontos. Quando não são acidentes, são brigas. Quando não são brigas, são confusões nos bares. A paz da cidade está comprometida.

A mistura explosiva de álcool, som abusivo e ausência de fiscalização ameaça a segurança pública. É hora das autoridades agirem. A população pede socorro antes que o caos se torne irreversível.

VEJA VÍDEO:

