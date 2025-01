Briga por conserto de celular termina com homem morto a tiros no Marajó | PA

Foto: Reprodução/Ilustrativa | Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e um homem, a respeito da recuperação de um aparelho celular

Ronaldo Cardoso Serra foi assassinado a tiros na manhã do último sábado (4/1), na localidade ribeirinha chamada de Furinho, que fica na zona rural do município de Cachoeira do Arari, no Marajó. Testemunhas relataram que o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e um homem, de nome não revelado, que está foragido, a respeito da recuperação de um aparelho telefônico.

Conforme o relato das autoridades, o homicídio aconteceu por volta das 7h. Segundo o portal Notícia Marajó, o suspeito, que possui um mandado de prisão em aberto por homicídio, estava na praia desde a madrugada quando Ronaldo chegou no local com uma lanterna.

O homem teria se assustado e pensado que se tratava de uma abordagem policial. Ele tentou se esconder na água e acabou danificando o celular. Depois do mal-entendido, o suspeito foi até a casa da vítima para exigir o conserto do aparelho, segundo o Notícia Marajó. Ronaldo teria se recusado a pagar o trabalho e ameaçado denunciá-lo às autoridades sobre ele ser um foragido da Justiça.

A confusão terminou após o suspeito atirar três vezes com uma pistola contra Serra. Conforme a Polícia Militar, um tiro acertou o braço esquerdo da vítima, e os outros dois disparos atingiram o braço direito e o peito de Ronaldo, que morreu sem chance de ser socorrido. Depois disso, o autor do crime fugiu.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal

